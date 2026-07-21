Ballermann-Star Isi Glück zeigt Festivalbesucher an

Auf dem Festival «Baller Island» in Wien wurde Partysängerin Isi Glück (35) mit einem Becherwurf konfrontiert. Das Geschoss traf einen Zuschauer am Kopf. Die Sängerin reagierte scharf und kündigte rechtliche Schritte an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Isi Glück (35) kritisiert Becherwurf bei «Baller Island» in Wien scharf

Zwei Becherwerfer hat sie bereits angezeigt, Angriff auf Fans nicht toleriert

2023: Bebe Rexha und Harry Styles durch fliegende Gegenstände verletzt

Saskia Schär Redaktorin People

Die deutsche Partysängerin Isi Glück (35) tritt nicht nur am Ballermann auf Mallorca, sondern im Winter auch gerne bei Après-Ski-Partys in den Alpen und im Sommer an Festivals auf. Beim «Baller Island» auf der Wiener Donauinsel kam es nun zu einem unschönen Vorfall, den Isi Glück noch auf der Bühne ansprach.

«Der Becherwerfer da vorhin – richtig asozial», ist sie in einem entsprechenden Video auf Instagram zu hören. Da immer jemand aus dem Team filme, könne sie im Nachgang «wenns gut läuft ganz doll ranzoomen und dann seh ich auch genau, wer geworfen hat». Den geworfenen Becher habe «jemanden an Kopf gekriegt», so die ehemalige «DSDS»-Jurorin weiter.

Bei Becherwerfern verstehe sie keinen Spass, wie sie auch in der Caption des Videos klarstellt. «Nur weil ihr in einer Masse von Menschen steht, seid ihr nicht anonym! Zwei Becherwerfer wurden bereits von mir angezeigt in der Vergangenheit!»

In den Kommentaren erfährt die «Oberteil»-Interpretin grosse Unterstützung für ihr rigoroses Vorgehen. Den Verfasser eines Kommentars («Wer auf der Bühne steht, muss damit umgehen können») weist sie mit «Auf welchem Planeten lebst du denn?» in die Schranken.

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Sie wurden von fliegenden Gegenständen verletzt

Dass Sängerinnen und Sänger auf der Bühne mit Gegenständen beworfen werden, ist keine Seltenheit. Sängerin Bebe Rexha (36) wurde im Sommer 2023 von einem Handy auf der Bühne getroffen. In der Folge musste sie das Konzert abbrechen und die Wunde am Auge mit drei Stichen nähen lassen. Der Handywerfer wurde verhaftet. Im selben Jahr wurde auch Harry Styles (32) von einem Gegenstand am Auge getroffen, setzte das Konzert aber fort.

Cardi B (33) wurde ebenfalls im Sommer 2023 auf der Bühne beworfen, dies mit einem Drink. Das wollte sich die Rapperin allerdings nicht gefallen lassen und schleuderte ihr Mikrofon mit voller Wucht in die Richtung, aus der der Drink kam. Das Mikrofon traf eine Frau am Kopf, woraufhin diese Anzeige gegen Cardi B erstattete.