Billie Eilish (22) stimmte gerade ihren oscarprämierten Song «What Was I Made For?» des «Barbie»-Soundtracks an, als ihr mit voller Wucht eine blaue Halskette ins Gesicht fliegt. Billie Eilish zuckt kurz zusammen, singt aber beinahe ungerührt weiter und wirft den Schmuck danach wieder zurück ins Publikum. Passiert ist das Ganze vergangenen Freitag bei einem Konzert in Glendale im US-Bundesstatt Arizona. Und Billie Eilishs Reaktion zeigt, dass sie Erfahrung mit fliegenden Gegenständen auf der Bühne hat. Aus dem Konzept bringt sie das schon lange nicht mehr. Besonders lustig findet sie es aber auch nicht.

«Ich weiss nicht, warum das passiert», sagte Eilish dem «Hollywood Reporter». Die Würfe kann sie sich nur so erklären: «Die Leute sind einfach aufgeregt – aber das kann gefährlich sein.» Sie habe gemischte Gefühle, wenn ihre Fans sie mit Geschenken bewerfen, kann aber ein gewisses Mass an Verständnis dafür aufbringen. «Ich weiss, dass es aus Liebe geschieht und meine Fans nur versuchen, mir etwas zu geben.»

«Ich fühle mich dadurch nicht geliebt von euch!»

Dass Fans ihr Idol mit Präsenten bewerfen, scheint bei Eilish-Konzerten zu einer unrühmlichen Tradition geworden zu sein. Regelmässig fliegen Dinge zu ihr auf die Bühne – meist kuriose Gegenstände. Einmal wickelte sich ein Sextoy um ihren Hals, ein anderes Mal flogen ihr falsche Brüste ins Gesicht. Mehrfach schleuderten Fans Büstenhalter in ihre Richtung, und es kamen auch schon Schuhe und sogar Avocados gesegelt, wie Billie Eilish selbst erzählt.

Warum ihre Fans das tun, ist klar: Sie wollen die Aufmerksamkeit ihres Idols auf sich lenken. Zudem gehen die Videos der beworfenen Musikerin natürlich regelmässig viral und bescheren der Täterin oder dem Täter einige Minuten Ruhm im Netz. Billie Eilish bittet das Publikum bei ihren Konzerten regelmässig, damit aufzuhören. «Das ist so gemein», sagt sie und lacht dazu. «Ich fühle mich, ehrlich gesagt, nicht sonderlich gemocht von euch», fügt sie an. Aber man nimmt ihr die Ernsthaftigkeit ihres Appells nicht so richtig ab. Ob und wie sehr der Name ihrer aktuellen Tour zum Werfen animiert, ist unklar. «Hit Me Hard and Soft» heisst übersetzt «Schlag mich hart und sanft».

Wegen iPhone von der Bühne zum Arzt

Dass das Werfen von Gegenständen auf die Bühne im wahrsten Sinn des Wortes ins Auge gehen kann, zeigt das Beispiel von Bebe Rexha (35). Als sie 2023 in New York auftrat, wurde sie von einem iPhone im Gesicht getroffen, musste das Konzert abbrechen und mit drei Stichen genäht werden. Am Tag darauf zeigte sie auf Tiktok ihr lädiertes Auge – als Mahnung an alles Fans. Seine Idole mit Gegenständen zu bewerfen, ist nicht sonderlich lustig, sondern vor allem eines: gefährlich.