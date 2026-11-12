René Wellers Nachlass wird versteigert

Ein Stuttgarter Auktionshaus bringt Erinnerungsstücke aus dem Leben von René Weller unter den Hammer. Das teuerste Los dürfte bis zu 10'000 Euro einbringen. Nicht alles stammt aus dem Boxring: Auch ein Outfit für das Oktoberfest ist dabei.

Darum gehts Das Auktionshaus Eppli versteigert am 21. November 40 Posten aus René Wellers Nachlass in Stuttgart

Der WAA-WM-Gürtel von 1983 wird auf bis zu 10'000 Euro geschätzt und startet bei 4000 Euro

Auch Trachten, Rewell-Kleider, Uhren und Filmklappen aus Wellers Leben werden versteigert

Das Stuttgarter Auktionshaus Eppli versteigert am Samstag, 21. November, das Erbe von René Weller (1953–2023). Unter dem Titel «Sportmemorabilia: Nachlass René Weller» kommen ab 11 Uhr insgesamt 40 Posten unter den Hammer, wie aus dem Onlinekatalog des Hauses hervorgeht.

Sämtliche Stücke stammen demnach aus dem Privatbesitz von Maria Weller. Die Witwe hatte ihren an Demenz erkrankten Mann bis zu seinem Tod im August 2023 gepflegt. Der Boxer wurde 69 Jahre alt.

Der WM-Gürtel führt die Liste an

Das günstigste Stück geht mit einem Startpreis von 130 Euro an den Start. Dabei handelt es sich um ein Modell einer Harley Davidson. Danach folgt ein Porträt des Boxers, das von einem Freund angefertigt wurde – der Startpreis liegt bei 180 Euro. Den höchsten Schätzwert hat der Weltmeistergürtel der World Athletic Association (WAA) von 1983. Aufgerufen wird er mit 4000 Euro, das Auktionshaus hält bis zu 10'000 Euro für möglich. Mit demselben Startpreis geht Wellers getragener Einlaufmantel ins Rennen, eine schwarze Satinrobe von Adidas in Grösse S.

Bis zu 8000 Euro soll der Siegerkranz vom Kampf gegen George Feeney am 5. Oktober 1984 bringen. Die Lorbeerblätter sind aus antikgold gefärbtem Kunstleder. Dazu kommen Pokale und Gürtel aus allen Phasen seiner Laufbahn. Gleich acht verschiedene, teils signierte Boxhandschuhe sind zudem erhältlich. Die günstigsten starten bei 420 Euro, die teuersten bei 2400 Euro.

Massgeschneidert für die Wiesn

Ein grosser Teil des Katalogs zeigt aber auch den Mann ausserhalb des Rings. Fast so teuer wie die Boxrobe ist ein massgeschneidertes Trachten-Set aus Hirschleder aus Bad Reichenhall, das Weller um 1997 auf dem Oktoberfest trug – der Startpreis liegt bei 3900 Euro. Wer es günstiger und «sehr kurz geschnitten» mag, kann es bei einer anderen Trachtenlederhose ab 1300 Euro versuchen. Diese hat er laut Beschrieb besonders gerne bei seinen Spritztouren mit der Harley Davidson getragen.

Wer es knalliger mag, kann auf einen neongelb-grünen Skianzug aus den 1980er- oder 1990er-Jahren mit dem Logo seiner eigenen Marke Rewell bieten. Unter demselben Label kommen auch eine Bomberjacke, Caps, eine türkise Jogginghose sowie zwei Armbanduhren unter den Hammer, deren Zifferblätter Weller kampfbereit im Ring zeigen.

Auch seine Zeit als Schauspieler hat Spuren hinterlassen: Versteigert werden die originale Filmklappe zu seinem Leinwanddebüt «Harte Fäuste» («Macho Man») von 1985 sowie eine zweite Klappe zu «Macho Man 3».

«Der schöne René»

Als Profi wurde der Pforzheimer unter anderem Deutscher Meister und zweimal Europameister der European Boxing Union. Fünfmal kürte man ihn zum «Boxer des Jahres», seine extravaganten Auftritte brachten ihm den Beinamen «der schöne René» ein. Nach dem Karriereende war er häufig im Fernsehen zu sehen, 2005 etwa bei «Big Brother» und 2016 an der Seite seiner Frau im «Sommerhaus der Stars». Seit 2014 litt Weller an Demenz, 2021 gab er die Diagnose bekannt.