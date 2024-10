Radost Bokel hatte Krebs – verschwieg es zehn Jahre lang

Vor rund zehn Jahren war die Schauspielerin Radost Bokel an Krebs erkrankt - und schwieg bisher in der Öffentlichkeit darüber. Jetzt sprach der «Momo»-Star über die schwierige, damalige Zeit.

2014 gab die Schauspielerin Radost Bokel (49) bekannt, dass sie sich einer Schilddrüsen-Operation unterziehen muss, die 2015 erfolgte. Doch die eigentliche Diagnose verriet die «Momo»-Darstellerin bislang noch nicht. Erst jetzt, also knapp zehn Jahre später, erzählte sie in einem «Bild»-Interview, dass sie an Krebs erkrankt war: «Es war Krebs. Es waren Knoten am Hals festgestellt worden. Bösartig.»

Es sei bei ihr sogar eine besondere Mutation gewesen, weswegen nach der OP auch noch eine Radiojod-Therapie gemacht wurde. «Das war keine leichte Zeit», verriet die Schauspielerin jetzt. Damals sei sie sowieso in einer privaten Stress-Situation gewesen, habe sich gerade in der Scheidung von ihrem Ex-Mann Tyler Woods (41) befunden, mit dem sie den gemeinsamen Sohn TJ (15) hat. «Ich wollte nicht noch ein Fass aufmachen», erklärte Bokel ihre damalige Entscheidung.

Radost Bokel kann keine Kinder mehr bekommen

Ausserdem gab Bokel bekannt, wahrscheinlich durch die Krebs-Therapie verfrüht in die Wechseljahre gekommen zu sein: «Ich konnte mit 39 keine Kinder mehr bekommen.» Das habe ihr vorher niemand gesagt, ihre Frauenärztin hätte sie aber schliesslich aufgeklärt, dass die Radiojod-Therapie ein Grund dafür gewesen sei: «Das war hart für mich. Der Gedanke war lange schrecklich.» Es habe sie traurig gemacht, dass sie ihre Sehnsucht nach einer Grossfamilie nicht mehr erfüllen konnte.

«Ich hätte gerne noch weitere Kinder gehabt», so Bokel weiter. Es habe sie lange beschäftigt und noch heute beneide sie Menschen mit vielen Kindern «ein bisschen». Das sei immer ihr Traum gewesen, aber: «Ich habe natürlich meinen Sohn, der ist auch mein Ein und Alles. Aber, dass ich plötzlich nicht mehr die Möglichkeit hatte, hat mich erschüttert.» Ihr Sohnemann hätte väterlicherseits mittlerweile noch drei Geschwister: «Die sind ganz verrückt nach TJ.»

2012 war der «Momo»-Star im RTL-Dschungelcamp

Radost Bokel wurde 1986 aufgrund ihrer Rolle in der Michael-Ende-Verfilmung «Momo» über Nacht zum gefeierten Kinderstar. Ein Jahr danach spielte sie an der Seite von Hollywood-Superstars wie Andie MacDowell (66) oder Ben Kingsley (80) in der Abenteuerserie «Das Geheimnis der Sahara». Später war sie in TV-Produktionen wie «Tatort», «Der Fahnder», «Wolffs Revier» oder «SOKO Kitzbühel» zu sehen. 2012 war Bokel Teilnehmerin der RTL-Show «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!».

Bokel heiratete 2008 den US-amerikanischen Soulsänger Tyler Woods, mit dem sie 2009 ihren gemeinsamen Sohn TJ bekam. Die Ehe wurde 2015 geschieden und Bokel kehrte von dem gemeinsamen Wohnsitz in den Vereinigten Staaten nach Deutschland zurück.