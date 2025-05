«Wenn ihr euch streiten wollt, dann geht zurück in euere Zimmer»

Der einstige Security erzählt von den Geschehnissen am Morgen des 5. März 2016 im Intercontinental Hotel. So sei er damals gegen elf Uhr wegen einer Frau in Not in den sechsten Stock gerufen worden. Als er sich die Aufnahmen des entsprechenden Flurs ansah, habe er einen Mann auf und ab gehen sehen. Im sechsten Stock angekommen, habe er Combs angetroffen, der lediglich in ein Handtuch gekleidet war und Socken trug. «Er sass zusammengesunken auf einem Stuhl und starrte vor sich hin. Ich würde es am besten als teuflischen Blick beschreiben», so der einstige Security gemäss NBC News.

Ventura sei in einer Ecke am Boden gekauert, das Gesicht in den Händen vergraben. Beim Anblick der Szene habe er zu dem Paar gesagt, «wenn ihr euch streiten wollt, dann geht zurück in euere Zimmer».