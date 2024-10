Das grosse Schweigen von J.Lo

Popstar Jennifer Lopez ist auffallend still, wenn es um ihren Ex-Freund P. Diddy geht. Fans und ehemalige Weggefährten des Rappers sind sich sicher, dass die Sängerin mehr über den Skandal weiss, als sie zugibt.

Was weiss Jennifer Lopez über den Diddy-Skandal?

Stürmische Beziehung: Von 1999 bis 2001 waren P. Diddy und Jennifer Lopez ein Paar.

Jennifer Lopez schweigt zu Diddys Missbrauchsvorwürfen

Lopez und Diddy waren Ende der 1990er ein Paar

Paar wurde 1999 in Schiesserei in New Yorker Nachtclub verwickelt

Patricia Broder Redaktorin People

Was weiss Jennifer Lopez (55) über den Skandal um Sean «Diddy» Combs (54)? Drei Jahre waren die Sängerin und der Rapper Ende der 1990er und Anfang der Nullerjahre ein Paar. Kurz nach der Trennung beklagte sie 2003 in einem Interview mit dem «Vice»-Magazin seine Untreue. «Es war das erste Mal, dass ich mit jemandem zusammen war, der mir nicht treu war», so Lopez. «Ich habe ihn nie erwischt, aber ich wusste es einfach.»

Ende 1999 wurde das damalige Liebespaar in einem New Yorker Nachtclub in eine Schiesserei verwickelt. Zwar konnte dem Rap-Mogul keine Beteiligung nachgewiesen werden, doch später wurde gegen Diddy im Zusammenhang mit dem Fall wegen illegalem Waffenbesitz und Bestechung ermittelt. «Das war eine der schlimmsten Nächte meines Lebens», erinnerte sich Lopez später. «Meine Beziehung mit ihm war immer etwas, von dem ich wusste, dass es enden würde.» Seither hat sich Lopez nicht mehr zu Diddy geäussert.

Was bekam Lopez von den Freak-Offs mit?

Auch zu den aktuellen Klagen und Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs gegen ihren berühmt-berüchtigten Ex hat die Sängerin bisher noch kein Wort verloren. «Das laute Schweigen von J.Lo», fassen einige Fans das zurückhaltende Verhalten der 55-Jährigen in den sozialen Medien zusammen. Viele fragen sich, was und wie viel Lopez damals vom geheimen System Diddy und den sogenannten Freak-Offs mitbekam. Bei den mehrtägigen Sex-Orgien sollen Angestellte gezielt Frauen beschafft haben, einige davon sollen unter Drogen gesetzt und missbraucht worden sein.

Diddy soll Lopez' Scheidung beeinflusst haben

Ein Reporter der US-Plattform «NewsNation» sprach kürzlich mit dem inhaftierten Sugge Knight (59), Ex-CEO von Diddys Konkurrenz-Label Death Row Records über den Fall seines ehemaligen Erzrivalen. Knight behauptete, dass Ben Affleck (52) Lopez verlassen wollte, nachdem er Aufnahmen der Sängerin aus der Zeit ihrer Beziehung mit Combs' gesehen habe. «Sie machen eine Razzia in Puffys Haus und besorgen all diese Videos, in denen J.Lo dies und J.Lo das tut», so Knight. «Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sagten: ‹Wir wollen dir ein paar Dinge über deine Frau zeigen.›»

In den sozialen Medien sorgt derweil auch ein Interview von Jennifer Lopez aus dem Jahr 2015 für Aufsehen. Die Sängerin wurde damals von Moderatorin Wendy Williams (60) gefragt, ob sie sich ein Liebescomeback mit Diddy vorstellen könne. Lopez schüttelte lachend den Kopf, während ihre Mutter Guadalupe Rodríguez (78), die im Publikum sass, eine wütende Geste in Richtung ihrer berühmten Tochter machte. Ganz so, als wolle sie sagen: ‹Sprich nicht über ihn!›

Scheint ganz so, als befolge Jennifer Lopez den Ratschlag ihrer Mutter bis heute.