Auf einen Blick Jay-Z in Diddy-Anklage verwickelt. Beschuldigung: Vergewaltigung einer 13-Jährigen im Jahr 2000

Rapper bezeichnet Anschuldigungen als Erpressungsversuch und sorgt sich um seine Frau Beyoncé und Familie

In einer brisanten Wendung der Ereignisse wurde Rapper Jay-Z (55) in eine Klage verwickelt, die mit dem in Ungnade gefallenen Rapper Sean Combs (55) alias Diddy in Verbindung steht. Laut NBC News wird Jay-Z beschuldigt, im Jahr 2000 ein 13-jähriges Mädchen vergewaltigt zu haben.

Der Musikmogul bezeichnet die Anschuldigungen als «Erpressungsversuch». Jay-Z reagierte mit einer ausführlichen Erklärung auf Instagram, in der er die Anschuldigungen als «idiotisch» bezeichnete. Die Anklägerin ist anonym.

Anklage bereits im Oktober angedroht

Die unbekannte, nur als «Jane Doe» identifizierte Klägerin behauptet, Jay-Z und Diddy hätten sie bei einer Afterparty nach den MTV Video Music Awards unter Drogen gesetzt und vergewaltigt. Ursprünglich hatte die Klägerin im Oktober eine Klage gegen Diddy eingereicht, in der sie ihn und einen nicht genannten Prominenten des Übergriffs beschuldigte, während eine unbekannte Frau zusah.

Nun hat die Klägerin Jay-Z als den anderen beteiligten Prominenten identifiziert und ihre Klage entsprechend erweitert. Jay-Zs Anwälte haben mit einer Erklärung des Rap-Moguls reagiert, in der er seine Entschlossenheit betont, die Klägerin «als den Betrug zu entlarven, der sie ist».

In einer emotionalen Stellungnahme äusserte der dreifache Familienvater seine Besorgnis um seine Familie: «Meine Frau (Beyoncé, 43) und ich werden uns mit unseren Kindern zusammensetzen müssen, von denen eines in einem Alter ist, in dem ihre Freunde sicherlich die Presse sehen und Fragen über die Art dieser Anschuldigungen stellen werden, und wir müssen die Grausamkeit und Gier der Menschen erklären.»

Ruf und Karriere in Gefahr

Diddys Anwälte bezeichneten die Klagen gegenüber dem Promiportal TMZ als «schamlose Publicity-Stunts, die darauf abzielen, Zahlungen von Prominenten zu erpressen, die befürchten, dass Lügen über sie verbreitet werden». Sie betonten Diddys Vertrauen in die Fakten und die Integrität des Gerichtsverfahrens.

Die Situation ist besonders brisant, da Diddy bereits im September wegen Vorwürfen des Menschenhandels und der sexuellen Nötigung verhaftet und angeklagt wurde. Er sieht sich nun mit mehreren Klagen wegen sexueller Übergriffe konfrontiert.

Diese Entwicklungen werfen ein Schlaglicht auf die dunkle Seite der Musikindustrie und zeigen, wie schnell Rufe und Karrieren auf dem Spiel stehen können.