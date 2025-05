Diddys Ex-Freundin wurde immer wieder misshandelt

Der einst mächtigste Mann im Musikgeschäft muss sich seit Montag vor Gericht verantworten. Sean «Diddy» Combs werden in zahllosen Fällen Sexualdelikte vorgeworfen. Am zweiten Prozesstag spricht seine Ex-Freundin Cassie Ventura über die gewalttätige Beziehung.

Darum gehts Sean Combs angeklagt wegen Sexhandels. Prozess beginnt am 5. Mai

Dutzende Zivilklagen eingereicht, darunter von Ex-Freundin Cassie Ventura

vor 44 Minuten vor 44 Minuten Ex-Freundin von Sean Combs wurde immer wieder misshandelt Die ehemalige Freundin des US-Rappers berichtete von schweren Misshandlungen. «Er hat mir auf den Kopf geschlagen, mich umgeworfen, gezerrt, getreten und mir auf den Kopf getreten, wenn ich am Boden lag», sagte Cassie Ventura vor Gericht in New York über ihre Beziehung zu dem heute 55-Jährigen. Immer wieder habe sie blaue Flecken am ganzen Körper sowie andere Wunden gehabt. Die ehemalige Freundin des weltweit bekannten Musikers und Grammy-Gewinners ist eine der wichtigsten Zeuginnen in dem Prozess. Die Staatsanwaltschaft wirft Combs, der seit Mitte September in Untersuchungshaft sitzt, Sexhandel, organisierte Kriminalität und andere Vergehen vor. Darunter sind auch schwere Gewaltakte gegen Ventura, die Combs ausserdem zum Sex mit männlichen Prostituierten gezwungen haben soll, um sie dabei zu filmen und mit dem Material zu erpressen. Ein Video, das Schläge und Tritte von Combs gegen Ventura in einem Hotel zeigt, war zunächst vom TV-Sender CNN veröffentlicht worden und hatte für Empörung gesorgt. Die Sängerin beschrieb am Dienstag auch, wie sie immer wieder im Auftrag Combs sexuelle Handlungen ausführen sollte. Dabei sei es darum gegangen, dass sie mit anderen Männern vor den Augen des Musikers Sex haben sollte. (SDA) 18:51 Uhr 18:51 Uhr Sex-Sessions statt Musik-Karriere Die sich häufenden Sex-Session seien «zu einem Job geworden», erklärte Ventura. Sie hätte sich ständig von Sexpartys erholen müssen, die Combs organisierte und teils auch mit ihr fremden Männern stattfanden. «Das hat einen grossen Teil meines Lebens in Anspruch genommen», so Cassie Ventura. «Es gab keinen Raum, um etwas anderes zu tun, als sich zu erholen und zu versuchen, sich wieder normal zu fühlen.» Deshalb sei sie tagelang schlaflos gewesen, habe Drogen genommen und Alkohol getrunken. Für ihre eigene erträumte Musikkarriere sei keine Zeit geblieben. 18:46 Uhr 18:46 Uhr Ventura fühlte sich durch Sexvideos erpresst Die Richter befragen Diddys Ex-Freundin darüber, was es mit den «Freak-Offs» auf sich hatte. Ventura erklärt, dass Diddy männliche Escorts anstellte, um mit Ventura Sex zu haben, während Diddy den Akt orchestrierte und beobachtete. Sie habe das Gefühl habt, keine Wahl zu haben, als mitzumachen, aus Angst vor Diddys Zurückweisung oder Wut. Später befürchtete Ventura, Diddy könnte sie mit den Videos von den «Freak-Offs» erpressen. «Er hatte viele Ressourcen», um diese Bilder im Internet zu verbreiten, sagte sie. «Ich hatte immer im Hinterkopf, dass er mich irgendwie verletzen könnte.» 17:24 Uhr 17:24 Uhr Brutale Kämpfe zwischen dem Paar Cassandra Ventura erzählt gleich zu Beginn ihrer Vernehmung von gewaltsamen Auseinandersetzungen mit Diddy. Er hätte ihr manchmal «auf den Kopf geschlagen», so Cassie. Während der zehn Jahre, die sie mit Unterbrechungen Sean Combs liiert war, wären von heftigem Streiten geprägt gewesen. «Er schlug mich auf den Kopf, stiess mich um, zerrte mich, trat mich, trat mir auf den Kopf, wenn ich am Boden lag», so Ventura, die seit ihrem 22. Lebensjahr mit dem Rapper zusammen war. Er hätte einen Grossteil ihres Lebens kontrolliert, etwa welche Kleidung sie trug oder welche Karriere sie einschlug. «Ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass ich zu dieser Zeit viel zu sagen hatte, da ich super jung und naiv war und es den Leuten immer recht machen wollte.» 17:21 Uhr 17:21 Uhr Tag zwei: Jetzt sagt Ex-Freundin Cassie als Zeugin aus Diddys Ex-Freundin Cassie betritt am zweiten Prozesstag kurz nach 17 Uhr (Schweizerzeit) den Zeugenstand im Prozess gegen den Musikmogul. Casandra Ventura ist im achten Monat schwanger, als sie die Fragen der Richter beantwortet. 12.05.2025, 21:37 Uhr 12.05.2025, 21:37 Uhr Zeuge Nummer zwei ist aufgerufen Der Security ist aus dem Zeugenstand entlassen, ihm folgt ein männlicher Escort. Er behauptet, in den Jahren 2012 von Cassie Ventura mehrere tausend Dollar erhalten zu haben, um mit ihr vor den Augen Combs Sex zu haben. Dieser trug gemäss den Aussagen des 41-Jährigen ein Bandana ums Gesicht, er erkannte ihn an dessen Stimme jedoch vom ersten Ton an. Sean «Diddy» Combs habe erklärt, er arbeite im Import und Export. Im Hotelzimmer, wo sich die drei befanden, sei nebst Gleitgel auch Babyöl gewesen, mit dem sie sich gegenseitig einrieben. Wie die «Washington Post» berichtet, sei es nach diesem ersten Treffen zu weiteren gekommen. Dabei habe Combs immer zugesehen, wie der Escort mit Ventura intim wurde. 12.05.2025, 21:14 Uhr 12.05.2025, 21:14 Uhr Security stellt sich den Fragen der Verteidigung Der Hotel-Security wird von Combs' Anwälten nun ins Kreuzverhör genommen. Dabei kommen sie auf das vermeintliche Bestechungsgeld zu sprechen und erklären, dass es sich dabei doch auch um Geld für die am Hotel zugefügten Schäden handeln könnte. So habe der Security dem Rapper zuvor erklärt, er müsse für alle Schäden aufkommen. Der Security erklärt jedoch, dass er es zu «100 Prozent» als Bestechung verstanden habe, so NBC News. 12.05.2025, 20:59 Uhr 12.05.2025, 20:59 Uhr Gibt es die Videoaufnahmen nur noch wegen des Securitys? Die im Hotelflur entstandenen Aufnahmen, hat der Hotel-Security mit seinem eignen Handy abgefilmt, um seiner Frau zu zeigen, da sie ihm dies ansonsten nie geglaubt hätte. Einfach die Datei vom Hotelcomputer herunterzuladen sei keine Option gewesen, da ihm dazu die Berechtigung fehlte, erklärt der heutige Polizist gemäss der «Washington Post». Als er die Aufnahmen wenige Tage später seinem Mitarbeiter auf dem Hotelcomputer habe zeigen wollen, seien sie nicht mehr vorhanden gewesen. Doch er hatte noch immer die abgefilmte Version auf seinem Handy und zeigte ihm in der Folge diese. 12.05.2025, 20:37 Uhr 12.05.2025, 20:37 Uhr Videos werden gezeigt Die Videoaufnahmen des entsprechenden Morgens werden nun gezeigt, es sind deren fünf. Der Security Mitarbeiter beschreibt, was zu sehen ist. 12.05.2025, 20:29 Uhr 12.05.2025, 20:29 Uhr Bodyguard habe mögliche Hilfe unterbunden Während das Hotelpersonal gemeinsam mit Combs und einem weiteren Mann im Hotelzimmer den Sachschaden begutachtete, habe der Security Ventura vor dem Hotel angesprochen, sich nach ihrem Befinden erkundigen wollen und fragen, ob sie die Polizei rufen wolle. Dies wollte ein Bodyguard jedoch verhindern und habe daher gesagt, dass sie gehen wolle. Daraufhin habe der Hotel-Security erwidert, dass er nicht mit ihm, sondern mit ihr gesprochen habe. Doch die zu diesem Zeitpunkt sehr schüchtern wirkende Ventura erklärte ebenfalls, dass sie nun gerne gehen wolle, berichtet die «Washington Post».

Sean John Combs (55) war einer der einflussreichsten Produzenten der Musikindustrie. 1993 gründete er sein Plattenlabel «Bad Boy Records» und arbeitete mit Rapgrössen wie The Notorious B.I.G. (1972—1997) zusammen. Später erkannte er sein eigenes Gesangstalent, brachte sein Debütalbum «No Way Out» heraus und staubte 1997 seinen ersten Grammy ab. Bekannt unter den Pseudonymen «Diddy», «P. Diddy» und «Puff Daddy» schaffte er es mit Songs wie «I'll Be Missing You» weltweit an die Spitze der Charts. «Diddy» verhalf auch heutigen Superstars wie Justin Bieber (31) zum grossen Durchbruch.

Zeitgleich war er in der Szene für seine berühmt-berüchtigten «White Partys» mit namhaften Gästen und «Freak Offs» bekannt. Sein grenzenloser Lebensstil wurde ihm später allerdings zum Verhängnis.

Wie lautet die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft?

Am 16. September 2024 wurde Sean Combs in New York festgenommen. Wie die «New York Times» berichtete, wird der Musikmogul wegen Sexhandels und organisierter Kriminalität angeklagt. «Jahrzehntelang hat der Angeklagte Sean Combs, auch bekannt als ‹Puff Daddy›, ‹P. Diddy› oder ‹Diddy› [...] Frauen und andere in seinem Umfeld missbraucht, bedroht und gezwungen, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen, seinen Ruf zu schützen und sein Verhalten zu verbergen», heisst es «Deadline» zufolge in der Anklageschrift. Mithilfe seines Umfelds habe er ein kriminelles Netzwerk aufgebaut, «dessen Mitglieder und Partner unter anderem Sexhandel, Zwangsarbeit, Entführung, Brandstiftung, Bestechung und Behinderung der Justiz begingen oder zu begehen versuchten».

Sean «Diddy» Combs plädiert bis dato in allen Punkten auf nicht schuldig. Kurz vor Prozessbeginn hat der Rapper zudem eine aussergerichtliche Einigung abgelehnt. Zuvor hat die Verteidigung mehrfach versucht, eine Freilassung auf Kaution zu erwirken, allerdings ohne Erfolg. So sitzt P. Diddy seit September im Brooklyn Metropolitan Detention Center in Untersuchungshaft.

Hier kannst du alle Entwicklungen im Fall Sean Combs nachlesen.

Welche Zivilklagen gibt es?

Sean Combs' Ex-Freundin Casandra «Cassie» Ventura hat im November 2023 als Erste ihr Schweigen gebrochen. Die Musikerin und der Produzent waren zwischen 2008 und 2018 liiert. Sie warf Combs unter anderem jahrelangen sexuellen Missbrauch vor. Im Mai 2024 hat CNN ein Überwachungsvideo aus einem Hotel von 2016 veröffentlicht, das zeigt, wie Diddy seine damalige Freundin körperlich angreift. 2023 haben sich die Sängerin und der Musikproduzent auf einen Vergleich geeinigt.

0:57 Überwachungskamera filmte mit: P. Diddy schlägt mehrmals auf Cassie ein

Danach sind Dutzende weitere Zivilklagen eingereicht worden, wie die des Produzenten Rodney «Lil Rod» Jones. Insgesamt ist die Rede von rund 62 Zivilklagen.

Wie «People» wissen will, wird Cassie Ventura vor Gericht als Zeugin aussagen können.

Wer ist involviert?

Bei den «White Partys» galt, wie so oft in der Welt der Reichen: sehen und gesehen werden. Stars wie Leonardo Di Caprio (50), Kim Kardashian (44) und weitere grosse Namen standen bei Diddy auf der Gästeliste.

Jennifer «J.Lo» Lopez (55) war von 1999 bis 2001 mit dem Musikproduzenten liiert. Zu den schweren Vorwürfen über ihren Ex-Freund von vor über 20 Jahren äusserte sich J.Lo bisher nicht öffentlich.

Diddys Kontakte reichen bis zu den Royals: Vor einigen Monaten tauchte ein altes Foto von Prinz Harry (40) mit «Diddy» und Skandalrapper Kanye West (47) auf. Allerdings ist nicht bekannt, ob der Royal jemals bei seinen «White Partys» oder «Freak Offs» anwesend war.

Zeitweise musste auch «Diddys» langjähriger Weggefährte Jay-Z (55) zittern, da er im Dezember der Vergewaltigung einer 13-Jährigen beschuldigt wurde. Die Klage wurde von den Anwälten der Klägerin allerdings zurückgezogen.

Wann beginnt der Prozess?

Der Prozess beginnt, wie geplant, am Montag, 5. Mai, im zuständigen Bundesgericht in New York mit der Auswahl der Jury. Allein das Auswahlverfahren könnte sich angesichts «Diddys» Bekanntheitsgrads über mehrere Tage hinziehen. Der zuständige Richter heisst Arun Subramanian.

Um welche Uhrzeit der Prozess startet, ist nicht öffentlich bekannt.

Was ist vom Prozess zu erwarten?

Der Prozess dürfte mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Bei einer Verurteilung droht Sean Combs eine lebenslange Haft.