Der Sohn von Priscilla Presley möchte sich ein eigenes Business aufbauen. Dafür fehlt ihm aber noch etwas Geld. Statt einen Kredit aufzunehmen oder seine Mutter um Hilfe zu bitten, erstellt er einen Spendenaufruf. Das stösst vielen sauer auf.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Navarone Garibaldi Garcia (39) sammelt Spenden für Pizzaofen via Gofundme

5500 US-Dollar fehlen ihm, Rest zahlt er aus eigener Tasche

Allen Spendern verspricht er eine kostenlose Pizza als Dankeschön

Silja Anders Redaktorin People

Er möchte Pizza aus seinem Garten an die Nachbarschaft verkaufen. Diese soll nicht nur organisch, sondern vor allem kostengünstig sein. Navarone Garibaldi Garcia (39), der Sohn von Priscilla Presley (81), träumt schon lange von seinem eigenen Unternehmen und möchte diesen Traum mit seinem Pizza-Start-up verwirklichen.

Ein essenzielles Detail fehlt ihm allerdings noch: der Pizzaofen. 5500 US-Dollar benötigt er dafür noch, den Rest zahlt er aus eigener Tasche. Statt einen Kredit aufzunehmen, wendet sich Garcia an seine Community und setzt einen Spendenaufruf auf der Seite Gofundme auf.

«Wäre in zwei Tagen pleite»

Auf Instagram bittet er um Spenden, um seine Pizza-Vision in die Tat umzusetzen. Das kommt bei vielen jedoch gar nicht gut an, denn Nutzer fragen sich unter Garcias Instagram-Beitrag, wieso er nicht einfach einen Kredit für Kleinunternehmen aufnehme – oder gar seine berühmte Mutter um Geld bitte.

Diese Kritik kann der Frontmann der Band Them Guns nicht nachvollziehen. Er stimmt zwar zu, dass er Geld habe, betont aber, dass er auch «jede Menge Rechnungen» zu bezahlen habe, einem gewissen Budget folgen müsse und viel Geld für Spenden ausgebe. Den Löwenanteil an seinem Pizzaofen zahle er selbst, doch die letzten 5500 Dollar würden sein Budget sprengen. «Wenn ich jedes Mal voll darauf setzen würde, wenn ich glaube, eine tolle Idee zu haben, wäre ich in zwei Tagen pleite», betont der Musiker, der jahrelang gegen eine schwere Fentanyl- und Heroinsucht ankämpfte. Allen Personen, die eine Spende zum Ofen dazugeben, bietet der Presley-Sohn eine kostenlose Pizza an.

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Einige Personen, die Garibaldi als «Hater» bezeichnet, schlagen ihm vor, seine berühmte Mutter nach «Elvis-Geld» zu fragen; Priscilla Presley war von 1967 bis 1973 mit dem King of Rock'n'Roll Elvis Presley (1935–1977) verheiratet.

Fans verteidigen ihn

Viele zeigen also Unverständnis, dass der Musiker nicht zur Bank oder seiner Mutter geht, anstatt seine Fans um Geld anzubetteln. «Vielleicht möchte er auf seinen eigenen Beinen stehen und nicht immer seine Mutter um Geld bitten?», fragt ein Fan die Kritiker des ambitionierten Hobby-Pizzaiolos. Inzwischen hat Garibaldi Garcia bereits mehr als die Hälfte des Ziels an Spenden erhalten.

Gegenüber «TMZ» erklärt Navarone Garibaldi Garcia, dass seine Mutter von seinem Vorhaben wisse und ihm bestimmt Geld gegeben hätte, wenn er sie gefragt hätte. Wenn sie ihn allerdings jedes Mal bei einer seiner Ideen finanziell unterstützen würde, «wären wir bald beide pleite», so der Sänger. Er ist allerdings davon überzeugt, dass Priscilla Presley sich durchaus blicken lassen wird, sobald der Pizzaofen läuft, um eines der Produkte ihres Sohnes zu probieren.