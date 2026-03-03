Hat sich Günther Jauch verplappert oder war es Absicht? In der neusten «Wer wird Millionär?»-Folge steckt der Moderator einer Kandidatin die richtige Antwort.

Panne bei «Wer wird Millionär?» am Montag: Kandidatin erhält Jauch-Hinweise

Christmann nutzt 8000 Euro für Samenspende, wünscht sich zweites Kind

8000-Euro-Frage: Nur 6 Zuschauer helfen, richtige Antwort: Bundesregierung

Fynn Müller People-Redaktor

Panne bei «Wer wird Millionär?»: Am Montagabend sitzt Kandidatin Nadine Christmann aus Bocholt auf dem Stuhl der RTL-Quizshow – und bekommt ziemlich viel Hilfe von Moderator Günther Jauch (69). Passiert ist es während der 8000-Euro-Frage.

Jauch will von der Kandidatin wissen: «Reem Alabali Radovan wurde 2025 Mitglied der …?» Zur Auswahl stehen: DFB-Nationalelf (A), Bundesregierung (B), «DSDS»-Jury (C) und Deutschen Bischofskonferenz (D).

Die Krankenschwester aus Nordrhein-Westfalen ist sich unsicher. Derweil spricht Jauch laut aus, was ihm gerade durch den Kopf geht. «Wann hatten wir denn die letzten Wahlen», fragt er leise in die Runde. Ein klarer Hinweis, dass Bundesregierung die richtige Antwort sein könnte.

Kandidatin realisiert den Hinweis nicht

Trotzdem entscheidet sich Nadine Christmann dazu, den Zusatzjoker, bei dem sie eine Person aus dem Publikum fragen darf, zu zücken. Jauch kann sich einen selbstironischen Spruch nicht verkneifen: «Prima, dass mir niemand zuhört. Ich Depp hab mich doch noch verplappert.»

Nur sechs der Zuschauer im Studio stehen auf. Jauch kann es kaum fassen. «Alle pennen hier weiter und nur sechs stehen auf! Mensch, Mensch, Mensch! Das ist wie zu Hause. Ich rede gegen Wände.» Ein älterer Herr aus dem Publikum löst schliesslich auf: Reem Alabali Radovan ist SPD-Politikerin und Bundesministerin.

Bei der 16'000-Euro-Frage wird nach einem Schauspieler gesucht, der oft in Filmen mit den Titeln «12» oder «Sieben» mitgewirkt hat. Der Telefonjoker tippt auf Jack Nicholson, die korrekte Antwort wäre Brad Pitt gewesen. Weil Nadine Christmann auf ihr Bauchgefühl hört und aussteigt, darf sie sich über 8000 Euro freuen. Die alleinerziehende Mutter möchte das Geld für eine Samenspende nutzen, um sich ihren Wunsch nach einem zweiten Kind zu erfüllen.