Die Musikwelt trauert: Songwriter-Legende Chip Taylor, bekannt für den Hit «Wild Thing» und Onkel von Angelina Jolie, ist am 23. März 2026 im Alter von 86 Jahren verstorben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Songwriter Chip Taylor stirbt am 23. März 2026 mit 86 Jahren

Berühmt für den Welthit «Wild Thing», veröffentlicht zuletzt 2025 Album

Taylor begann Karriere mit 16, rund 70 Jahre Musikkarriere hinter sich War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Der US-amerikanische Songwriter Chip Taylor ist am 23. März 2026 im Alter von 86 Jahren gestorben. Taylor, der mit bürgerlichem Namen James Wesley Voight hiess, war der Onkel von Hollywoodstar Angelina Jolie (50) und jüngerer Bruder von Schauspieler Jon Voight (87).

Die traurige Nachricht teilte sein langjähriger Freund, der Grammy-Preisträger Billy Vera (81) am 24. März auf Instagram. «Ruhe in Frieden: Chip Taylor, mein Freund und Mentor im Songwriting, ist gestern Abend im Hospiz verstorben», schrieb Vera zu einem gemeinsamen Foto.

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Er hatte Bestrahlung und Chemotherapie hinter sich

Taylor hinterlässt ein beeindruckendes musikalisches Vermächtnis. Bereits in den 1950er-Jahren gründete er mit 16 Jahren seine erste Band, «Wes Voight & the Town Three». Spätestens 1965 wurde er mit dem Welthit «Wild Thing» weltbekannt, der zunächst von «Jordan Christopher and the Wild Ones» aufgenommen und 1966 durch die «Troggs» zum Megaerfolg wurde.

«‹Wild Thing› verursacht mir immer noch Hühnerhaut; wenn ich die Akkorde anschlage und man den Geist des Songs spürt. Das ist ein schönes Gefühl», sagte Chip Taylor vor einigen Jahren gegenüber «The Guardian». In dem Interview erklärte er auch, dass er eine Chemotherapie und Bestrahlung hinter sich hat. «Meine Frau und ich werden älter, sie hatte mehrere Schlaganfälle, und ich durchlebe diese wunderschöne Zeit mit ihr und versuche, das Ganze zu überstehen, damit wir noch etwas mehr Zeit miteinander verbringen können», so Taylor weiter.

Trotz seiner Popularität hielt sich Taylor oft im Hintergrund. In fast 70 Jahren Musikkarriere veröffentlichte er zahlreiche Alben, zuletzt 2025 «The Truth and Other Things». Die Todesursache ist bislang nicht bekannt. Angelina Jolie und ihr Vater Jon Voight haben sich noch nicht öffentlich zu dem Verlust geäussert.