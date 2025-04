Die Schauspiellegende Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa wurden im Februar tot in ihrem Haus in Santa Fe aufgefunden. Nun wurde die offizielle Todesursache des zweifachen Oscar-Preisträgers bekannt gegeben.

1/6 Im März 2025 wurden Betsy Arakawa und Gene Hackman tot in ihrem Haus in Santa Fe, New Mexico, gefunden. Foto: imago/ZUMA Press

Untersuchungen zeigten auch Anzeichen einer fortgeschrittenen Alzheimer-Erkrankung

Im Februar ging die traurige Nachricht über den Tod vom zweifachen Oscar-Preisträger Gene Hackman (†95) und seiner Frau Betsy Arakawa (†65) um die Welt. Die beiden waren am 26. Februar in ihrer Villa in Santa Fe, New Mexico, tot aufgefunden worden. Die Umstände für das Ableben der Hollywood-Legende waren zunächst schleierhaft, nun wurde die offizielle Todesursache bekannt gegeben. Wie der «Mirror» berichtet, ist Hackman an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung gestorben.

Wie aus offiziellen Dokumenten hervorgeht, wies die Autopsie eine ausgeprägte atherosklerotische und hypertensive Herz-Kreislauf-Erkrankung nach. Es wurden Stents in den Herzkranzgefässen, eine frühere Bypass-Operation und ein Aortenklappenersatz festgestellt. Frühere Herzinfarkte hatten die linke Herzkammer und das Septum stark geschädigt.

Zusätzlich zeigten Untersuchungen des Gehirns mikroskopische Anzeichen einer fortgeschrittenen Alzheimer-Erkrankung. Der Schauspieler hatte bereits 2019 einen Herzschrittmacher erhalten, was auf seine bekannte Herzinsuffizienz zurückzuführen war.

Experten vermuten, dass Hackman über längere Zeit nichts gegessen hat

Auffällig waren erhöhte Acetonwerte im Blut, die auf 5,3 mg/dl statt der üblichen maximalen 0,3 mg/dl gemessen wurden. Experten vermuten, dass dies auf eine diabetische Ketoazidose, langes Fasten oder eine Isopropanol-Aufnahme hindeuten könnte. Wie Experten sagen, besteht die Möglichkeit, dass Hackman über längere Zeit keine Nahrung zu sich genommen hatte.