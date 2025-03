Hollywood-Star Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa wurden vor einer Woche tot in ihrem Haus in Santa Fe gefunden. Jetzt hat die Polizei neue Details zum mysteriösen Tod bekanntgegeben.

Gene Hackman und seine Frau wurden tot aufgefunden.

Gene Hackman (†95) starb ersten Erkenntnissen zufolge eines natürlichen Todes. Der Hollywood-Star litt an Herzproblemen. Zudem habe auch eine fortgeschrittene Alzheimer-Erkrankung beim Tod eine Rolle gespielt, erklärten die Behörden am Freitag.

Seine Ehefrau Betsy Arakawa (†65) starb am durch das Hantavirus-induzierten kardiopulmonale Syndrom. Dieses Virus ist ziemlich selten und wirkt sich in schweren Fällen auf Lunge und Herz aus. Arakawa sei vermutlich bereits am 11. Februar verstorben. Hackman vermutlich erst eine Woche später. Es sei davon auszugehen, dass der Schauspieler eine Woche lang mit seiner toten Frau im Haus gelebt habe. Laut der Rechtsmedizinerin habe Hackman aufgrund seiner Alzheimer-Erkrankung wohl nicht gemerkt, dass seine Frau bereits verstorben war.

Weder Hackman noch Arakawa seien positiv auf Kohlenmonoxid getestet worden, so die Polizei. Es seien auch keine «äusseren Verletzungen» gefunden worden.

Das ist passiert

Der zweifache Oscar-Preisträger und seine Frau wurden am Mittwoch, 26. Februar, tot in ihrem Haus in der Gemeinde Santa Fe Summit im US-Bundesstaat New Mexico aufgefunden. Laut der zuständigen Sheriffsbehörde war die Eingangstür des Hauses leicht geöffnet, als die Leichen entdeckt wurden.

Denise Avila, eine Sprecherin des Sheriffbüros, erklärte, es gebe keine Anzeichen für Schussverletzungen oder andere Wunden. Die Ermittlungen begannen, nachdem ein Wartungsarbeiter die Polizei alarmiert hatte.

Beamte fanden daraufhin die leblosen Körper von Hackman (95) und Arakawa (63) in verschiedenen Räumen des Hauses. Neben dem Ehepaar wurde auch ein toter Hund entdeckt, während zwei weitere Hunde überlebten. Die Gasleitungen des Hauses wurden überprüft, ergaben jedoch keine Hinweise auf ein Leck.

In einer Erklärung schreibt die Familie Hackmans: «Mit grosser Trauer geben wir den Tod unseres Vaters Gene Hackman und seiner Frau Betsy bekannt. Er wurde von Millionen Menschen auf der ganzen Welt für seine brillante Schauspielkarriere geliebt und bewundert, aber für uns war er immer nur Papa und Opa. Wir werden ihn schmerzlich vermissen und sind am Boden zerstört über den Verlust.»

