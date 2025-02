Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa wurden am Mittwoch tot in ihrem Haus in Santa Fe gefunden. Jetzt hat ein Sheriff neue Informationen zum mysteriösen Tod der Hollywood-Legende bekanntgegeben. Um 23 Uhr soll es eine Pressekonferenz geben.

1/2 Gene Hackman und seine Frau wurden am Mittwoch tot aufgefunden. Foto: DUKAS

Auf einen Blick Gene Hackman und Betsy Arakawa tot in Santa Fe entdeckt

Ein Behältnis mit Tabletten wurde als wichtiges Beweisstück gefunden

Gene Hackman war 95 Jahre alt und zweifacher Oscar-Preisträger

Fynn Müller People-Redaktor

Neue Details zum Tod von Gene Hackman (†95) und seiner Ehefrau Betsy Arakawa (†64): Es könne ersten Erkenntnissen zufolge sein, dass die Leichen der beiden «mehrere Tage, möglicherweise sogar bis zu mehreren Wochen» im Wohnhaus der beiden in Santa Fe im US-Bundesstaat New Mexico gelegen hätten, sagt Sheriff Adan Mendoza dem TV-Sender NBC.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der rätselhaften Todesfälle liefen auf vollen Touren, so Mendoza weiter. Besonderes Augenmerk werde dabei auf ein Behältnis mit Tabletten gelegt, das in der Nähe der Leiche von Arakawa entdeckt worden sei. Dieses sei ein «sehr wichtiges Beweisstück» und «besorgniserregend», sagt Mendoza.

Um 23.00 Uhr Schweizer Zeit wird es in Santa Fe eine Pressekonferenz mit weiteren Informationen zu Hackmans Tod geben.

Das ist passiert

Der zweifache Oscar-Preisträger und seine Frau wurden am Mittwochnachmittag tot in ihrem Haus in der Gemeinde Santa Fe Summit im US-Bundesstaat New Mexico aufgefunden. Laut der zuständigen Sheriffsbehörde war die Eingangstür des Hauses leicht geöffnet, als die Leichen entdeckt wurden.

Denise Avila, eine Sprecherin des Sheriffbüros, erklärte, es gebe keine Anzeichen für Schussverletzungen oder andere Wunden. Die Ermittlungen begannen, nachdem ein Wartungsarbeiter die Polizei alarmiert hatte.

Beamte fanden daraufhin die leblosen Körper von Hackman (95) und Arakawa (65) in verschiedenen Räumen des Hauses. Neben dem Ehepaar wurde auch ein toter Hund entdeckt, während zwei weitere Hunde überlebten. Die Gasleitungen des Hauses wurden überprüft, ergaben jedoch keine Hinweise auf ein Leck.

In einer Erklärung schreibt die Familie Hackmans: «Mit grosser Trauer geben wir den Tod unseres Vaters Gene Hackman und seiner Frau Betsy bekannt. Er wurde von Millionen Menschen auf der ganzen Welt für seine brillante Schauspielkarriere geliebt und bewundert, aber für uns war er immer nur Papa und Opa. Wir werden ihn schmerzlich vermissen und sind am Boden zerstört über den Verlust.»

Das Leben von Gene Hackman

Gene Hackman war einer der bedeutendsten Schauspieler seiner Generation. Der zweifache Oscar-Preisträger wurde durch Filme wie «French Connection» (1971), «The Conversation» (1974) und «Erbarmungslos» (1992) berühmt. In den frühen 2000er-Jahren zog er sich aus Hollywood zurück und lebte mit Arakawa zurückgezogen in Santa Fe.

Die Nachricht vom plötzlichen Tod des Paares hat in Hollywood und bei Fans weltweit Bestürzung ausgelöst. Kollegen und Freunde würdigen Hackmans Beitrag zur Filmkunst und sein Vermächtnis als einer der vielseitigsten Schauspieler seiner Zeit.

Während die Ermittlungen fortgesetzt werden, bleibt die Frage nach den genauen Umständen, die zum Tod von Gene Hackman, Betsy Arakawa und einem ihrer Hunde führten, vorerst unbeantwortet.