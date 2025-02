1/5 Prinz William (l.) würdigt den verstorbenen Gene Hackman. Foto: IMAGO/Avalon.red / imago/Bestimage / Collections via Bestimage

Auf einen Blick Prinz William würdigt verstorbenen Schauspieler Gene Hackman als Filmgenie

Clint Eastwood bezeichnet Hackman als besten Schauspieler und lieben Freund

Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Auch der britische Thronfolger verneigt sich vor Gene Hackman (1930-2025). Prinz William (42) würdigte den verstorbenen US-Schauspieler auf seinem offiziellen X-Account. «Die Nachricht vom Tod von Gene Hackman und seiner Frau Betsy macht uns sehr traurig», schrieb William. Und weiter: «Hackman war ein wahres Genie des Films, das jede einzelne Figur mit Kraft, Authentizität und Starqualität zum Leben erweckte».

Unterschrieben ist das Statement mit Williams Kürzel W. Dazu teilte er einen Artikel der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). William ist Präsident der Organisation, die unter anderem den Filmpreis BAFTA Awards verleiht.

Gene Hackman wurde am 26. Februar 2025 tot in seinem Haus in Santa Fe aufgefunden. Seine langjährige Ehefrau Betsy Arakawa (1961-2025) und ein Hund lagen ebenfalls leblos in dem Anwesen. Die Polizei stuft die Todesfälle als «verdächtig» ein. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es aber nicht.

Clint Eastwood verabschiedet sich von «liebem Freund»

Auch Clint Eastwood (94) würdigt Gene Hackman, als Schauspieler und als Menschen. «Es gab keinen besseren Schauspieler als Gene. Intensiv und instinktiv. Nie ein falscher Ton. Er war auch ein lieber Freund, den ich sehr vermissen werde», sagte Eastwood zu «Variety». Unter Eastwoods Regie gewann Gene Hackman seinen zweiten Oscar für «Erbarmungslos» (1992). Auch in «Absolute Power» (1997) arbeiteten die beiden zusammen.

Die Schauspielerin und Sängerin Barbra Streisand (82) teilte auf ihrem Instagram-Account ein Bild aus dem Film «Jede Nacht zählt». 1981 drehte sie mit Gene Hackman die romantische Komödie. «Gene Hackman war ein unglaublicher Schauspieler», schrieb sie dazu: «Er lebte ein langes Leben und hinterliess ein erstaunliches Vermächtnis. Möge er in Frieden ruhen», erklärte sie zu dem Foto weiter.

Weitere Trauerbekundungen gibt es auch von Francis Ford Coppola (85), Tom Hanks (68), Viola Davis (59), Antonio Banderas (64) und vielen weiteren.