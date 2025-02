1/5 Er war einer der ganz Grossen in Hollywood: Gene Hackman (†95). Seine aussergewöhnliche Bandbreite als Charakterdarsteller ermöglichte es ihm, in jeder Rolle zu überzeugen. Foto: imago images/Mary Evans

Auf einen Blick Gene Hackman, Hollywood-Legende, stirbt im Alter von 95 Jahren

Vielseitiger Schauspieler, bekannt für intensive Rollenvorbereitung und Authentizität

Karriere über sechs Jahrzehnte, 100 Film- und Fernsehproduktionen, zwei Oscars Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Patricia Broder Redaktorin People

Mit dem Tod von Gene Hackman (†95) verliert Hollywood einen ihrer grössten und vielseitigsten Schauspieler. Hackman, dessen Karriere sich über sechs Jahrzehnte erstreckte, hinterlässt ein beeindruckendes Vermächtnis an Rollen, die von intensiver Dramatik bis hin zu subtiler Komödie reichen.

Aufgewachsen in den 1930er-Jahren in San Bernardino, Kalifornien, hatte Hackman keine einfache Kindheit. Nachdem seine Eltern sich scheiden liessen, wuchs er bei seiner Grossmutter auf. Noch als Minderjähriger entschied er sich dazu, dem United States Marine Corps beizutreten, wo er mehrere Jahre als Funker arbeitete. Nach einem Journalismusstudium in New York entschied sich Gene Hackman Anfang der 1950er-Jahre dazu, Schauspieler zu werden. Er studierte unter anderem an der renommierten Pasadena Playhouse, School of Theater in Kalifornien, an der er auch seinen guten Freund Dustin Hoffman (87) kennenlernte.

Erster Durchbruch in den 1960ern

Hackmans frühe Filmkarriere war von harter Arbeit und Entbehrungen geprägt. Er spielte in Off-Broadway-Produktionen und hatte kleinere Fernsehrollen, bevor ihm in den 1960er-Jahren der Durchbruch gelang. Seine Rolle in «Bonnie und Clyde» (1967) brachte ihm seine erste Oscar-Nominierung ein und etablierte ihn als einen der aufstrebenden Stars Hollywoods.

In den folgenden Jahrzehnten spielte Hackman in einer Reihe von Filmen mit, die zu Klassikern des amerikanischen Kinos wurden: «French Connection – Brennpunkt Brooklyn» (1971), «Der Dialog» (1974), «Erbarmungslos» (1992) oder «Die Firma» (1993). Für seine darstellerischen Leistungen als unkonventioneller Drogenfahnder in «French Connection» wie auch als skrupelloser Sheriff in «Erbarmungslos» wurde er jeweils mit dem Oscar ausgezeichnet.

Herausragender Charakterschauspieler

Gene Hackman war bekannt für seine intensive Vorbereitung auf seine Rollen. Er war ein Perfektionist, der sich tief in die Psyche seiner Charaktere hineinversetzte. Als Schauspieler galt er in Hollywood als «der perfekte Jedermann», der jede Rolle glaubwürdig und authentisch zu verkörpern vermochte. Seine aussergewöhnliche Bandbreite als Charakterdarsteller ermöglichte es ihm, in der Rolle des heldenhaften Polizisten genauso zu überzeugen, wie in der als skrupelloser Verbrecher.

Sein Beruf war seine grosse Leidenschaft. 2003 wurde der Schauspieler mit einem Golden Globe für sein Lebenswerk geehrt. Er sagte damals: «Ich wollte nie etwas anderes sein als Schauspieler.» Seinen letzten Auftritt auf der Leinwand hatte Hackman in der Komödie «Willkommen in Mooseport» (2004) an der Seite von Ray Romano (67). Hackmans Schaffen umfasst rund 100 Film- und Fernsehproduktionen.

Neben seinem schauspielerischen Talent war Gene Hackman, der für seine bodenständige Art und seinen trockenen Humor bekannt war, auch als Schriftsteller tätig. In seiner Arbeit als Schauspieler mied er zeitlebens die Glamourwelt Hollywoods und lebte stattdessen bis zum Schluss lieber ein zurückgezogenes Leben mit seiner Familie.