Familie will Gene Hackmans Autopsiebericht nicht freigeben

Hackman hinterlässt drei Kinder aus erster Ehe: Christopher (65), Elizabeth (62), Leslie (58)

Könnte der mysteriöse Tod von Hollywood-Legende Gene Hackman (1930-2025) und seiner Ehefrau Betsy Arakawa (1959-2025) für immer für die Öffentlichkeit ein Rätsel bleiben? Die Angehörigen des zweimaligen Oscarpreisträgers wollen offenbar verhindern, dass der Autopsiebericht und Ermittlungsakten herausgegeben werden. Das berichtet die Zeitung «The Sun». Auch Fotos und Videos der Leichen des Paares, den Überresten ihres Hundes und ihres Hauses in Santa Fe sollen demnach unter Verschluss bleiben.

Ein ungewöhnlicher Schritt, sagen Insider: Dass eine Familie versucht, einen Autopsiebericht zu blockieren, sei «sehr untypisch», zitiert «The Sun» einen Insider aus Ermittlungskreisen. Im US-Bundesstaat New Mexico, wo das Paar lebte und starb, sei es zwar üblich, dass Angehörige Prominenter beantragen, keine Fotos der Autopsie zu veröffentlichen. Dass ein kompletter Autopsiebericht blockiert wird, habe der Insider aber «noch nie erlebt».

Mysteriöse Umstände um Tod von Gene Hackman und Betsy Arakawa

Möglicherweise wird die Welt also nie konkrete Antworten auf die Frage erhalten, unter welchen Umständen genau Hackman und seine Ehefrau starben. Das Paar sowie einer seiner Hunde war am 26. Februar tot in seinem Anwesen in Santa Fe in New Mexico aufgefunden worden. Anfang März bestätigten Gerichtsmediziner, dass Arakawa bereits am 11. Februar an dem seltenen Hantavirus gestorben sei, während Hackman, der an fortgeschrittenem Alzheimer litt, knapp eine Woche später an Herzversagen starb. Dies hätten Daten seines Herzschrittmachers gezeigt.

Zuletzt wurden allerdings einige Ungereimtheiten bekannt, die an dieser Version zweifeln lassen. Betsy Arakawa soll am 12. Februar, also einen Tag nach ihrem angeblichen Tod, mehrmals versucht haben, einen medizinischen Dienst anzurufen. Ein Arzt habe zudem bestätigt, dass es «keine Anzeichen von Atemproblemen oder einer Notlage» während des Gesprächs gegeben habe. Zudem habe man zweimal zurückgerufen, aber weder Arakawa noch Hackman erreicht.

Erben Hackmans Kinder nun doch?

Gene Hackman hinterlässt einen Sohn und zwei Töchter aus erster Ehe: Christopher (65), Elizabeth (62) und Leslie (58). Eigentlich waren seine drei Kinder aus seinem Millionenerbe ausgeschlossen. Hackman hatte zu Lebzeiten vorgesehen, dass seine neue Ehefrau Betsy sein Vermögen erbt. Doch weil diese vermutlich vor ihm starb und es offenbar keine weiteren Begünstigten gibt, dürften die drei nun doch rechtlich Anspruch auf das Erbe haben.

Mit der 30 Jahre jüngeren Konzertpianistin Betsy Arakawa war Gene Hackman seit Dezember 1991 verheiratet. 1986 hatte sich der Schauspieler nach 30 Ehejahren von seiner ersten Ehefrau Faye Maltese (1928-2017) scheiden lassen.