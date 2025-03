Neue Details zum Tod von Hollywood-Legende Gene Hackman und seiner Frau Betsy Arakawa. Ihr Hund Zinna starb laut Autopsie an Dehydrierung und Hunger, eingesperrt in einer Box ohne Zugang zu Futter und Wasser.

1/5 Gene Hackman und Ehefrau Betsy Arakawa wurden im Februar 2025 tot in ihrer Villa aufgefunden. (Bild: 1991) Foto: Ron Galella Collection via Getty Images

Darum gehts Gene Hackman, seine Ehefrau und Familienhund tot aufgefunden. Autopsie enthüllt Todesursachen

Zwei weitere Hunde überlebten dank Hundeklappe und sind in Tierpflege

Hackman gewann zwei Oscars und zog sich 2004 aus der Öffentlichkeit zurück Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Immer weitere Details werden zum tragischen Tod von Hollywood-Ikone Gene Hackman (1930 – 2025) und seiner Ehefrau Betsy Arakawa (1959 – 2025) publik. Mit dem Ehepaar wurde einer der drei Hunde, ein australischer Kelpie-Mischling, der auf den Namen Zinna hörte, tot aufgefunden. Wie «ABC» berichtet, hat eine Autopsie des Vierbeiners jetzt auch dessen Todesursache ergeben. «Dehydrierung und Hunger» führten demnach wahrscheinlich zum Tod von Zinna.

Toter Hund wenige Meter von Arakawas Leiche gefunden

Das Tier war Ende Februar im Haus des Ehepaars in New Mexico tot in einer Box aufgefunden worden. Die Box stand etwa 10 bis 15 Meter von Arakawas Leiche entfernt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zinnas Magen sei «grösstenteils leer» gewesen, «abgesehen von sehr kleinen Mengen an Haaren und Galle», heisst es in dem Bericht weiter. Zudem habe «eine starke postmortale Verwesung mit teilweiser Mumifizierung» vorgelegen.

Kein Zugang zu Futter und Wasser

«Wenn der Hund auf engem Raum ohne Zugang zu Futter oder Wasser war, ist er höchstwahrscheinlich an Dehydrierung/Verhungern gestorben», heisst es weiter in dem Obduktionsbericht.

Schon zuvor waren die wahrscheinlichen Todesursachen von Hackman und seiner Ehefrau bekannt geworden. Arakawa starb demnach an einer Infektion mit dem Hantavirus, einer durch Nagetiere übertragenen Erkrankung. Der Oscarpreisträger starb etwa eine Woche später an einer Kombination aus schwerer Herzerkrankung, Bluthochdruck und fortgeschrittener Alzheimer-Erkrankung.

Zwei weitere Hunde überlebten dank Flucht

Zwei weitere Hunde des Ehepaars, die Deutschen Schäferhunde Bear und Nikita, sind indes wohlauf. Sie konnten auf sich allein gestellt eine Hundeklappe benutzen und wurden lebend auf dem Grundstück gefunden. Derzeit befänden sie sich in Santa Fe in der Obhut einer Tierpflegestelle.

1:33 Gene Hackman ist tot: Das sind seine grössten Film-Erfolge

Gene Hackman gehörte zu den grössten Schauspielern Hollywoods. Er gewann Oscars für seine Rollen in «French Connection» und «Erbarmungslos» und war in zahlreichen Filmklassikern wie «Superman», «Mississippi Burning» und «Die Royal Tenenbaums» zu sehen. Nach dem Film «Willkommen in Mooseport» (2004) hatte sich der Schauspieler aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.