Kerstin Ott liess sich ihre Brüste entfernen

Kerstin Ott liess sich vor ein paar Jahren die Oberweite entfernen, wie sie nun erstmals verrät. Hauptgrund dafür war ihre Angst vor Krebs.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schlagersängerin Kerstin Ott (44) spricht erstmals über Brustentfernung vor Jahren

Entscheidung wegen Figurproblemen und Krebsangst, Familie von Brustkrebs betroffen

Otts Appell: «Es ist dein Körper!» – niemand soll Entscheidungen beeinflussen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Kerstin Ott (44) hat sich vor einigen Jahren die Oberweite entfernen lassen. In Bettina Böttingers (69) Podcast «Zwischen den Zeilen» sprach die Schlagersängerin erstmals über ihre Entscheidung. Zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr habe sie nicht nur Komplexe, sondern auch «extreme Probleme» mit ihrer Figur gehabt. «Ich habe mir auch die Oberweite damals wegnehmen lassen», so Ott.

Zum einen, weil es ihr «zu viel des Guten» war und ihr «die Oberweite nie wichtig» gewesen sei, sie viel eher gestört habe. Zum anderen stand hinter diesem Entschluss aber auch die Angst, da in ihrer Familie «sehr viel Brustkrebs und Krebs generell gewütet» hatte. Deshalb habe sie «das vor ein paar Jahren korrigieren lassen».

Ott erzählte, dass ihre Frau Karolina hinter ihr stand. Sie habe so auf den Eingriff reagiert, «wie sich das gehört» und «gesagt, dass sie sich das auch gar nicht mehr anders vorstellen kann».

Kerstin Otts Appell: «Es ist dein Körper!»

Gemäss Ott äusserte sie sich zum ersten Mal öffentlich zu der Operation. Heute halte sie es für wichtig, «dass auch dahingehend eine Transparenz stattfinden» müsse. Wenn jemand – aus Angst oder aus irgendwelchen anderen Gründen – sich ohne besser fühle, dann «lass dir die Brüste abnehmen».

Kerstin Ott Kerstin Ott (44) wuchs als Kind in einer Pflegefamilie auf und sang im Chor von Rolf Zuckowski (78). Später trat sie als DJ auf. Bis zu ihrem Durchbruch 2016 mit «Die immer lacht» arbeitete sie als Malerin und Lackiererin. Seit 2017 ist Kerstin Ott mit Karolina verheiratet, die zwei Töchter in die Ehe brachte. Ott, die früher spielsüchtig war, lebt heute rauch- und alkoholfrei und ernährt sich vegan. imago/APress Kerstin Ott (44) wuchs als Kind in einer Pflegefamilie auf und sang im Chor von Rolf Zuckowski (78). Später trat sie als DJ auf. Bis zu ihrem Durchbruch 2016 mit «Die immer lacht» arbeitete sie als Malerin und Lackiererin. Seit 2017 ist Kerstin Ott mit Karolina verheiratet, die zwei Töchter in die Ehe brachte. Ott, die früher spielsüchtig war, lebt heute rauch- und alkoholfrei und ernährt sich vegan. Mehr

Gleichzeitig appellierte sie an andere, sich bei solchen Entscheidungen nicht von aussen beeinflussen zu lassen: «Es ist dein Körper! Du bist der Mensch, der darüber entscheidet. Nicht dein Ehepartner und nicht die Menschen, die aussen draufgucken.» Dass sich Menschen abfällig über den Körper anderer Personen äussern, versteht sie nicht. «Ich denke auch immer: Wie kann sich jemand hinstellen und über lange oder kurze Haare rumlästern? Oder über grosse, kleine Brüste, gar keine Brüste? Das ist nicht dein Körper, halt dein Maul», so Ott.