Nino de Angelo hat ein bewegtes Leben hinter sich. Jetzt scheint er angekommen zu sein, seit acht Jahren ist er mit seiner Partnerin Simone liiert. Trotzdem ist er zögerlich, wenn es um das Thema Ehe geht, denn vier Ehen hat der Sänger bereits hinter sich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nino de Angelo (62) will nicht mehr heiraten, trotz grosser Liebe

Er plant mit Partnerin Umzug nach Umbrien, inklusive Reiterhof-Verkauf

Vier Ehen bisher, längste von 1986 bis 1998, keine weitere geplant

Silja Anders Redaktorin People

Seit acht Jahren ist Nino de Angelo (62) mit seiner Partnerin Simone liiert. Verheiratet sind die beiden nicht, auch eine Verlobung ist bisher nicht geplant. Das liegt aber nicht an fehlenden Gefühlen. Im Gegenteil: «Wir lieben uns auch ohne Trauschein», sagt Nino de Angelo im Interview mit «t-online».

Dass er nicht noch einmal vor den Traualtar treten möchte, hat aber auch einen anderen Grund. «Ich möchte in meinem Leben keine fünfte Scheidung mehr erleben», so der Sänger. Um das zu vermeiden, sieht der Sänger allerdings nur eine Lösung: «Nicht noch einmal zu heiraten.»

Traum von Bauernhof in Umbrien

Im Moment spielt das Paar mit dem Gedanken, nach Italien auszuwandern. «Wir wollen in absehbarer Zeit unseren Reiterhof hier verkaufen und uns mit Pferden, Hunden, Katzen und allem, was dazugehört, in Italien niederlassen», sagt der Sänger, der kürzlich erst über seinen Alkoholkonsum sprach und darüber, dass er «nüchtern betrachtet» betrunken kreativer sei.

In Umbrien hätten der «Jenseits von Eden»-Sänger und seine Partnerin einen alten Bauernhof gefunden «aus dem 18. Jahrhundert auf etwa vier Hektar Land mit saftigen Wiesen für die Pferde», schwärmt er. Auf dem Gelände habe es sogar eine kleine Kapelle, erzählt de Angelo. In dieser Kapelle könnte er sich auch durchaus vorstellen zu heiraten, da dort «schon mehrere Trauungen gefeiert» wurden. «Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass darauf ein Fluch liegt», sinniert er. Seine Partnerin habe kein Problem damit, wenn die beiden weiterhin in wilder Ehe leben.

Nino de Angelos längste Ehe dauerte bisher zwölf Jahre. Von 1986 bis 1998 war er mit Judith Coersmeier verheiratet. Es folgten drei weitere Ehen von 2003 bis 2006, dann eine sechsjährige Ehe von 2007 bis 2013 und schliesslich von 2014 bis 2018 mit Larissa Schmitt.

Mehrfache Ehen sind bei den Stars keine Seltenheit

Mit seinen inzwischen vier Ehen muss sich Nino de Angelo jedoch nicht gross Gedanken machen. In der Welt der Promis ist er damit beinahe brav, denn andere Stars traten sehr viel öfter vor den Traualtar.

Spitzenreiterin ist wohl die verstorbene Schauspielerin Zsa Zsa Gabor (1917-2016), die sage und schreibe ganze neunmal verheiratet war. Ihre längste Ehe war auch ihre letzte mit Frédéric von Anhalt, dem sie 1986 das Jawort gab. Bis zu ihrem Tod 2016 war sie mit ihm verheiratet.

Ihre Schauspielkollegin Elizabeth Taylor (1932-2011) war achtmal verheiratet und hatte insgesamt sieben Ehemänner. Mit Richard Burton war sie zweimal verheiratet. Ihre Ehe mit Michael Todd endete durch dessen Tod.

Auch Schauspieler Mickey Rooney (1920-2014) oder Talkmaster Larry King (1933-2021) waren achtmal verheiratet.