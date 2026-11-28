Früher traf sich Nino de Angelo an Heiligabend mit Freunden in einem Kölner Lokal. Mehrfach war er nicht pünktlich zuhause. Heute bereut der Schlagersänger die Folgen seiner Alkoholexzesse. In diesem Jahr soll alles anders werden.

Darum gehts Nino de Angelo (62) erzählt von alkoholgeprägten Heiligabenden vergangener Jahre

Er lag betrunken unter dem Weihnachtsbaum, Streit mit Ex-Frau folgte

Sein Weihnachtsalbum «Schöne Bescherung» erschien am 30. Oktober 2026

Nino de Angelo (62) blickt auf Heiligabende zurück, die nicht wie geplant verliefen. Im Gespräch mit der «Bild»-Zeitung erzählt der Schlagersänger, wie er an Weihnachten mehrfach zu viel trank. Das hatte Folgen für seine damaligen Beziehungen. Seine Erfahrungen hat er auf seinem ersten Weihnachtsalbum «Schöne Bescherung» verarbeitet, das am 30. Oktober erschienen ist.

Nino de Angelo lag «besoffen unterm Weihnachtsbaum»

Früher habe es für den «Jenseits von Eden»-Interpreten zur Tradition gehört, sich an Heiligabend nachmittags mit Freunden in einem Kölner Lokal zu treffen. Zu Champagner und Kaviar gesellten sich im Laufe des Tages einige Wodka Tonics. Sein Vorhaben, pünktlich zur Bescherung bei seiner Familie zu sein, scheiterte mehrfach. Mitunter habe er Schwierigkeiten gehabt, überhaupt nach Hause zu kommen. «Später lag ich dann tatsächlich besoffen unterm Weihnachtsbaum und war nicht mehr in der Lage, Geschenke auszupacken», sagte de Angelo. Mit seiner damaligen Ehefrau Judith sei es daraufhin zu heftigem Streit gekommen. Heute könne er die Reaktionen seiner damaligen Partnerinnen nachvollziehen.

Bereits im Juni hatte de Angelo im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news eine etwas andere Weihnachtsplatte angekündigt. Statt ausschliesslich besinnliche Töne anzuschlagen, wollte er sich auch den Schattenseiten des Festes widmen. «Da geschehen ja nicht nur schöne Dinge, sondern es gibt auch Trennungen und so weiter», sagte er damals.

Partnerin Simone ist sein «Schutzengel»

Über seine Suchtprobleme spricht de Angelo seit Jahren offen. 2023 sprach er spot on news über seinen Kampf gegen die Alkohol- und Drogensucht. Damals räumte er ein: «Damit habe ich wahrscheinlich bis ans Ende meines Lebens zu kämpfen.»

Im Juni dieses Jahres berichtete er im Interview mit «t-online» von einer zwischenzeitlichen Phase ohne Alkohol: «Dank einer Hypnose war ich sechs Monate abstinent.» Als seinen «Schutzengel» bezeichnete er seine heutige Lebensgefährtin Simone Lux, mit der er seit rund acht Jahren liiert ist.

Mit ihr will der Musiker in diesem Jahr ein ruhiges Weihnachtsfest im Allgäu verbringen. Auf Alkohol möchte de Angelo über die Feiertage verzichten, verriet er der «Bild»-Zeitung noch über seine diesjährigen Festtagspläne.