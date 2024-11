Maluma kommt in die Schweiz. Foto: Getty Images 1/5

Auf einen Blick Maluma kommt am 29. März 2025 nach Zürich

Er verspricht eine Show voller Überraschungen und ein unvergessliches Musikerlebnis

Tickets kosten zwischen 97 und 130 Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Silja Anders Redaktorin People

Am Samstag, 29. März 2025 wird es heiss im Zürcher Hallenstadion. Der kolumbianische Sänger Maluma (30) kommt in die Schweiz und tourt zwischen März und April durch Europa.

Dabei macht er also auch Halt in Zürich und lässt im Rahmen seiner «+Pretty + Dirty»-Tour die Hüften zu seinem unvergleichlichen Reggaeton schwingen. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, «verspricht Maluma eine Show voller Überraschungen, bei der die Besucher ein unvergessliches Musikerlebnis erleben können».

Offizieller Verkaufsstart der Tickets ist am 8. November 2024 ab 10 Uhr morgens. Die Tickets kosten zwischen 97 und 130 Franken und werden auf ticketcorner.ch erhältlich sein.

Maluma, der mit richtigem Namen Juan Luis Londoño Arias heisst, wurde im kolumbianischen Medellin geboren und arbeitete schon mit Stars wie seiner Landsfrau Shakira (47) zusammen. Er gilt als einer der besten Reggeaton-Sänger der Welt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos