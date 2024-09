Der Star-Geiger David Garrett stattet der Schweiz im kommenden Jahr einen Besuch ab. Am 5. April macht er in Zürich Halt.

Kurz zusammengefasst David Garrett spielt 2025 im Zürcher Hallenstadion

Garrett interpretiert Pop-Hits von Rihanna, Ed Sheeran und mehr

Über 5,6 Milliarden Streams und 17 Alben veröffentlicht

Saskia Schär Redaktorin People

David Garrett (44) und seine Violine überzeugen die Zuhörer und Zuschauer bereits, seit er ein kleiner Junge ist. Dank seiner Crossover-Songs, fasziniert er auch jene, die an sich nichts mit klassischer Musik anzufangen wissen. So verleiht er Pop-Songs mit seiner Violine eine eigene Note und sorgt damit für Gänsehaut. Diese gibt es im nächsten Jahr wieder in der Schweiz zu erleben.

Am 5. April 2025 macht Garrett im Rahmen seiner Millennium Symphony World Tour auch Halt in der Schweiz, genauer gesagt im Zürcher Hallenstadion. Mit im Gepäck hat er nebst seiner Violine eine Band, ein Orchester und ein neues Album, welches denselben Titel trägt wie seine Tour. Darauf zu hören ist seine Interpretation der grössten Pop-Hits der letzten 25 Jahre. Diese stammen von Musikern wie Rihanna (36), Ed Sheeran (33), The Weeknd (34) oder auch Udo Lindenberg (78) und Apache 207 (26).

Über 5,6 Milliarden Streams

Gleichzeitig mit seinem Album erfolgt eine neue Live-Ausrichtung, die durch einen globalen Konzert-Vertrag mit Live Nation dokumentiert wird, den David und Live Nation CEO Michael Rapino in Los Angeles unterzeichneten. Das ist der Startschuss für eine weltweite Arena-Tour, die unter anderem auch in Deutschland und Österreich Halt macht, wie Live Nation mitteilt.

Star-Geiger David Garrett spielt im April 2025 ein Konzert in der Schweiz. Foto: IMAGO/Panama Pictures 1/5

David Garrett hat in seiner über drei Jahrzehnten andauernden Karriere bereits 17 Alben veröffentlicht, über fünf Millionen CDs verkauft und seine Songs sind mehr als 5,6 Milliarden Mal gestreamt worden.

Der allgemeine Vorverkaufsstart für sein Konzert im Hallenstadion findet am Freitag, 27. September, um 10 Uhr statt. Raiffeisen- und Mobiliar-Kunden haben bereits am Mittwoch, 25. September ab 10 Uhr die Chance, Tickets zu ergattern.