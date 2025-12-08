Am 18. November wurde bekannt, dass der Youtuber Jan Zimmermann unerwartet gestorben ist. Sein bester Freund nimmt nun mit emotionalen Worten Abschied von dem 27-Jährigen.

Jan Zimmermann starb an Epilepsie. Sein Freund Tim Lehmann verabschiedet sich emotional

Zimmermann war Sprachrohr für Tourette-Betroffene

Zimmermann war Sprachrohr für Tourette-Betroffene

27-jähriger Youtuber wurde am 18. November tot in seinem Zuhause aufgefunden

Silja Anders Redaktorin People

Mit dem Youtube-Channel «Gewitter im Kopf» wurde Jan Zimmermann (†27) im deutschsprachigen Raum bekannt und zu einem Sprachrohr für alle, die am Tourette-Syndrom leiden. Am 18. November starb Zimmermann an einem epileptischen Anfall, wie seine Familie wenige Tage nach seinem Tod mitteilte.

Nun widmet sein bester Freund Tim Lehmann (26) dem Verstorbenen auf Instagram emotionale Zeilen – und verabschiedet sich so von Jan Zimmermann.

Gedanke an Zimmermanns Verlust zerreisst Lehmann

«Hätte mir jemals jemand gesagt, dass Jan und ich niemals die Möglichkeit haben würden, unseren Traum zu leben, eines Tages alt und klapprig auf der Veranda zu sitzen und von all unseren unfassbar besonderen gemeinsamen Erlebnissen zu erzählen, ich hätte ihn für verrückt gehalten», beginnt Lehmann seinen Post, in dem er diverse Fotos von sich und dem Youtuber teilt. Der Gedanke, dass Jan Zimmermann nicht mehr da ist, sei für ihn «immer noch so unfassbar unrealistisch». «Es ist ein Gedanke, der mich zusammen mit einer Flut an Trauer zerrissen hat.»

Jan Zimmermann sei in Tim Lehmanns Leben der Mensch gewesen, «mit dem ich über alles reden konnte.» «Wenn Jan einen Raum betreten hat, hat er ihn mit Freude und Leben gefüllt. Ich kann nicht mehr zählen, wie viele unvergessliche und legendäre Momente ich und wir alle durch ihn erleben durften», schreibt Tim Lehmann weiter. Er betont, wie dankbar er sei, dass Jan Zimmermann trotz seiner Krankheit «so leben konnte, wie er es wollte.»

«Niemand war jemals so ein Teil von mir», schreibt Lehmann. «Ich werde dich niemals loslassen. Du fehlst mir so unglaublich. Ich vermisse dich unendlich. Du wirst für immer bei mir sein», beendet er seinen emotionalen Post.

Angeblich soll es Lehmann gewesen sein, der Zimmermann tot in seinem Daheim aufgefunden habe, wie «Bild» berichtete. Wie nah die beiden jungen Männer sich standen, wie aus der Fotoreihe deutlich, die Tim Lehmann und Jan Zimmermann auf ihren verschiedenen Abenteuern und Reisen zeigt.