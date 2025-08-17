Erst kam das Foto, auf dem Gil Ofarims Braut ihm an der Hochzeit den Mittelfinger zeigt. Dann die Reaktion des Brautpaars, das die Situation mit Humor nimmt. Und jetzt reagiert auch noch Ofarims Ex – allerdings mit einem Seitenhieb gegen den Musiker, wie es scheint.

Ofarims Ex-Frau reagiert mit Pinocchio-Bild

Drei Jahre lang waren Gil Ofarim (43) und Verena Ofarim (38) verheiratet, haben zwei gemeinsame Kinder. 2017 kam dann die Trennung. Grund dafür soll eine Affäre von Gil Ofarim mit Profitänzerin Ekaterina Leonova gewesen sein, mit der er bei der Tanzsendung «Let's Dance» teilnahm. Der Musiker dementierte diese Gerüchte stets.

Jetzt hat Gil Ofarim wieder geheiratet, an der Hochzeit entstand ein Foto, bei dem seine Braut ihm den Mittelfinger zeigt. Das Paar nimmt es mit Humor, postet auf Instagram ein Foto, auf dem sie den berüchtigten Schnappschuss als Skizze auf Shirts drucken liessen. Jetzt hat auch Verena Ofarim einen visuellen Kommentar zur Geschichte in ihrer inzwischen gelöschten Instagram-Story abgegeben.

Gil Ofarim = Pinocchio?

Auf einem KI-generierten Bild ist eine blonde Frau von hinten zu sehen, die ein schwarzes T-Shirt trägt. Das Sujet darauf: Pinocchio. Die Holzpuppe ist in ihrer Geschichte bekannt dafür, zu lügen, wobei Pinocchios Nase wächst und seine Lügen jedes Mal auffliegen. Dazu schreibt Verena Ofarim: «Stimmung meiner Woche. Ein Perspektivwechsel ist alles!»

Ein Seitenhieb gegen ihren Ex? Die Beziehung endete unschön, Verena Ofarim fragte sich im Nachhinein, wieso sie nicht gut genug für den Musiker gewesen sei. Und dass Gil Ofarim es mit der Wahrheit nicht immer so genau nimmt, ist inzwischen auch bekannt. Im Oktober 2021 hatte er einem Mitarbeiter eines Leipziger Hotels Antisemitismus vorgeworfen und behauptet, dieser hätte ihn aufgefordert, seine Kette mit einem Davidstern zu entfernen. Der Angestellte dementierte dies, zog vor Gericht. Nach einem zweijährigen Rechtsstreit gab der Musiker letztlich zu, gelogen zu haben. Der Pinocchio-Vergleich seiner Ex scheint also nicht so weit hergeholt zu sein.