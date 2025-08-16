Ein ungewöhnliches Hochzeitsfoto sorgt für Aufsehen: Gil Ofarim und Influencerin Patricia heirateten letzte Woche in Ludwigsburg (D). Die Braut zeigte dem verdutzten Bräutigam den Mittelfinger, das Paar nimmts auf Instagram nun mit Humor.

Es war ein Foto, was man so von einem Brautpaar an seinem Hochzeitstag nicht erwartet: Patricia, die Braut, streckt ihrem Bräutigam Gil Ofarim (43) den Mittelfinger entgegen. Festgehalten wurde der Moment von einem Fotografen der «Bild»-Zeitung.

Weiss gekleidet, mit einer Schleppe von fast zwei Metern sieht Patricia auf dem heimlichen Schnappschuss alles andere als happy aus – an dem Tag, der eigentlich der glücklichste ihres Lebens sein sollte. Gil Ofarim steht ihr im schwarzen Anzug gegenüber und sieht sichtlich verdutzt aus.

Paar scherzt über den Moment

Angeblich soll die Braut sich über den E-Zigaretten-Konsum ihres frisch Angetrauten geärgert haben. Nachdem die Stimmung also für kurz getrübt war am Tag der Tage, nimmt das Paar es nun mit Humor. Die Szene liessen sie als Skizze auf ein T-Shirt und einen Pullover drucken und zeigen das Ergebnis auf Instagram. Dazu schreibt der in Verruf geratene Ofarim: «Sei mehr als nur der Schein ... 2 Seiten zu jeder Geschichte ...».

Mit letzterem Satz kennt sich Gil Ofarim aus. Im Oktober 2021 hatte er einen Angestellten eines Leipziger Hotels fälschlicherweise des Antisemitismus beschuldigt. Der Mitarbeiter ging vor Gericht. Nach zwei Jahren gestand der Sänger, dass er gelogen hatte und wurde zu einer Geldauflage von 10'000 Euro verurteilt.

Nach diesem Vorfall zog sich Ofarim aus der Öffentlichkeit zurück und verlegte seinen Wohnsitz von München nach Freiberg am Neckar. Dort lebt das frisch vermählte Paar nun in einer Wohnung mit Dachterrasse, auf der auch ihre Hochzeitsfeier stattfand.