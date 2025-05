1/6 Dieses Foto hat Herzogin Meghan in der Nacht auf Sonntag auf Instagram gepostet. Will sie sich jetzt in den Familienstreit ihres Mannes einmischen? Foto: Instagram Screenshot

Darum gehts Prinz Harry spricht von Versöhnung mit seiner Familie

Jetzt gibt Herzogin Meghan ihren Senf dazu

Seit Freitag beherrscht Prinz Harry (40) die Schlagzeilen: Erst die Niederlage vor Gericht im Rechtsstreit um seinen Polizeischutz im Vereinigten Königreich, dann das brisante Interview mit der BBC, wo Harry erstmals über eine Versöhnung mit der Royal-Family spricht. Ganz schön hohe Wellen, die jedoch an den Palastmauern abprallen. König Charles III. hat bereits reagiert und ist laut einem Insider nicht sonderlich erfreut über Harrys jüngste Aktion. In puncto Familienfrieden hat auch Royal-Expertin Flavia Schlittler eine klare Meinung: «Harry spricht von Versöhnung mit seiner Familie, pfeift allerdings auf Anstand und Respekt ihnen gegenüber.»

Jetzt fehlt nur noch eine Person, die ihren Senf dazugegeben muss: Herzogin Meghan (43). Die Frau des abtrünnigen Royals ist nämlich dafür bekannt, ihre Nase in royale Angelegenheiten stecken zu wollen.

Meghan postet ein symbolkräftiges Bild

In der Nacht auf Sonntag hat Meghan auf ihrem persönlichen Instagram-Account ein rares Familienfoto gepostet. Auf dem Schwarz-Weiss-Bild sind ihr Gatte Harry und ihre beiden Kinder Archie (5) und Lilibet (3) zu sehen. Die perfekte Familie eben, wie es die Sussexes gerne inszenieren. Der Zeitpunkt ihres Postings rechtfertigt die Frage: Was will Herzogin Meghan damit aussagen?

People-Expertin Flavia Schlittler ist die Antwort darauf klar: «Für mich zeigt das Bild: ‹Wir gegen den Rest der Welt! Alle sind gemein, aber wir bleiben stark und halten zusammen.›» Dass die beiden miteinander durch dick und dünn gehen, haben sie mehrfach bewiesen, man denke an all ihre gescheiterten Projekte.

«Harry ist bestimmt ein Familienmensch, bloss mit den falschen Prioritäten», erklärt die Royal-Expertin weiter. So werde er den Geburtstag seines Sohnes am 6. Mai auch in diesem Jahr verpassen, wohlgemerkt zum dritten Mal. Harry wird am Dienstag in Las Vegas an einer Gesprächsrunde im Rahmen des Diana-Awards teilnehmen.