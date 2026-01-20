David Beckham ignoriert am WEF Fragen zu Sohn Brooklyn

Darum gehts
- David Beckham beim WEF Davos, Familienstreit sorgt gleichzeitig für Schlagzeilen
- Brooklyn Beckham kritisiert Eltern öffentlich auf Instagram, will keine Versöhnung
- Brooklyn, 26, schrieb Statement am 19. Januar 2026 auf Instagram
David Beckham (50) wird dieser Tage besonders stark von der Öffentlichkeit beobachtet. Nachdem sein Sohn Brooklyn Beckham (26) am Montagabend ein explosives Statement zum Familienstreit postete, schweigt die Familie Beckham bisher.
Jetzt ist der Fussballer zu Gast am Weltwirtschaftsforum in Davos. Dort führt er unter anderem Gespräche über «Resilienz, Scheitern, Bedauern und Enttäuschung».
David Beckham von «Sky News» auf die scharfen Vorwürfe seines Sohnes angesprochen. Der Reporter fragt ihn: «David, hast du heute Morgen eine Botschaft für Brooklyn?» Doch der 50-Jährige, der gerade Selfies mit Fans machte, reagiert nicht und verschwindet, ohne auf die Frage des Journalisten einzugehen. Auch auf eine weitere Frage, ob er enttäuscht sei, dass Familienangelegenheiten öffentlich ausgetragen werden, gab Beckham keine Antwort. Gemäss «Sky News» wirkte er müde. Diese Erschöpfung zeigte sich auch später in einem Podcast-Interview mit dem Wissenschaftsautor Adam Grant.
Schwere Vorwürfe von Sohn Brooklyn Beckham
Brooklyn wirft David und Victoria Beckham (51) vor, ihn jahrelang kontrolliert und seine Beziehung sabotiert zu haben. «Ich habe jahrelang geschwiegen und alles darangesetzt, diese Dinge privat zu halten. Leider haben meine Eltern und ihr Team weiterhin den Weg an die Presse gesucht, sodass mir keine andere Wahl blieb, als selbst zu sprechen und zumindest einen Teil der gedruckten Lügen richtigzustellen», erklärte der älteste Beckham-Sohn auf Instagram. Sein Statement endet mit klaren Worten: «Ich möchte mich nicht mit meiner Familie versöhnen. Ich lasse mich nicht kontrollieren, sondern stehe zum ersten Mal in meinem Leben für mich selbst ein.»
Das WEF in Davos, das unter dem Motto «Die Welt verbessern» steht, widmet sich in diesem Jahr dem Thema «Im Geiste des Dialogs». Beckhams geplantes Interview über persönliche Herausforderungen wird laut «20 Minuten» heute veröffentlicht – ein brisanter Zeitpunkt angesichts des Familienstreits.