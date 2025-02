1/5 Adam Sandler zeigt Kanye West den Mittelfinger? Beim Video handelt es sich um einen KI-Deepfake. Foto: Screenshot X

Auf einen Blick Kanye West postet antisemitische Inhalte, seine Website wird offline genommen

Jüdische Stars verurteilen Wests Äusserungen und fordern Konsequenzen

Wer am Mittwoch nach «Yeezy.com» googlet sieht nur noch «Etwas ist schiefgelaufen». Das ist es, und zwar gewaltig: Kanye West (47) hat am vergangenen Freitag den Kurznachrichtendienst X mit einer über Stunden andauernden Hasstirade gegen das jüdische Volk geflutet. West ging dieses Mal sogar so weit, sich selbst als «Nazi» zu bekennen, und brachte zur Empörung seiner – zugegebenermassen nur noch wenigen übrig gebliebenen Fans – ein T-Shirt mit einem Hakenkreuz in seinem Onlineshop heraus. In der Folge wurde die Website am Dienstag von Shopify offline genommen, «dieser Shop ist nicht verfügbar».

Seine selbstzerstörerische Aktion bringt nicht nur Fans gegen ihn auf, sondern auch jüdische Stars haben Kanye West und seine Aussetzer satt. So bezeichnet ihn die Schauspielerin Isla Fisher (49) als «Monster». In ihrem Beitrag schreibt sie: «Scheiss auf dieses Monster für immer. Keine Toleranz für diesen Scheiss», und fordert alle dazu auf, den auf die schiefe Bahn geratenen Künstler abzuschreiben.

Auch der «Friends»-Star David Schwimmer (58) verurteilt Kanye Wests verbale Entgleisung scharf. Auf X schreibt er: «Wir können einen gestörten Fanatiker nicht davon abhalten, hasserfüllte, ignorante Galle zu spucken, aber wir können aufhören, ihm ein Megaphon zu geben, Mr. Musk», appelliert er an den Inhaber des Kurznachrichtendienstes. West solle von allen sozialen Medien verbannt werden.

Deep-Fake-Clip: Jüdische Stars zeigen Mittelfinger gegen West

Dass Kanye West zu weit gegangen ist, finden nicht nur diese beiden Schauspieler. In einem Video vor weissem Hintergrund positionieren sich mehrere Stars klar gegen West. Sie alle zeigen ihm den Mittelfinger und tragen ein bedrucktes T-Shirt, das einen Mittelfinger mit einem Davidstern darin zeigt. Unter dem Symbol steht «Kanye». Das Video, das derzeit auf X kursiert, ist allerdings nicht echt. Es handelt sich um einen KI-Deep-Fake.

Im mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellten Video sind unter anderem Stars wie Adam Sandler (58), Lisa Kudrow (61) und Scarlett Johansson (40) zu sehen. Letztere ist mit dem manipulierten Clip nicht einverstanden, wie sie gegenüber «People» erklärt: «Ich bin eine jüdische Frau, die keinerlei Toleranz für Antisemitismus oder Hassreden jeglicher Art hat. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass das Potenzial für Hassreden, die durch KI vervielfacht werden, eine weitaus grössere Bedrohung darstellt als jede einzelne Person, die dafür die Verantwortung übernimmt.»