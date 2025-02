1/6 Bianca Censori zeigt sich in ihrer jüngsten Instagram-Story so nahbar wie noch nie. Foto: Instagram Screenshot

Auf einen Blick Bianca Censori überrascht mit ausgelassenem Verhalten bei Grammy-Afterparty

Censori tanzt und singt, zeigt sich erstmals nahbar für die Öffentlichkeit

Kanye Wests Yeezy-Website verkauft Censoris Bodysuit für 20 US-Dollar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Nachdem sie am Sonntagabend bei den Grammys kurz über den Teppich flaniert ist und mit ihrem Blüttler-Auftritt den preisgekrönten Musikern die Show gestohlen hatte, ging es für Bianca Censori (30) offenbar noch weiter. Ihr Mann Kanye West (47), der für einen Preis in der Kategorie «Bester Rap-Song» nominiert war, ging am besagten Abend zwar leer aus, liess sich dennoch bei der After-Party von Justin LaBoy (33) feiern. Censori – die sich für die Party übrigens umgezogen hatte: von nackt zu halbnackt – zeigte sich dort von einer bisher ungesehenen Seite. Während sie normalerweise kaum spricht und beinahe puppenartig nach Wests Pfeife tanzt, tanzte sie dieses Mal wirklich – rein zum Vergnügen.

Bianca Censori strahlt über beide Ohren

In ihrer Instagram-Story ist Bianca Censori kaum wiederzuerkennen. Zum ersten Mal ist sie für die Öffentlichkeit nahbar. Sie tanzt innig mit Kanye West zu einem seiner Hitsongs, unterhält sich und lacht mit ihm. Das Ehepaar scheint die Zweisamkeit inmitten der Partymeute richtig zu geniessen. Im nächsten Clip sieht man Censori auf einem DJ-Pult sitzend, wie sie ausgelassen in ein Mikrofon zum Song «Rolling in the Deep» von Adele (36) singt.

Zuvor hatte sich Bianca Censori – auch wenn sie wegen ihrer Outfits aufgefallen war – stets im Hintergrund gehalten. Zu den unzähligen Artikeln, die über ihre Person geschrieben wurden, hat sie sich nie geäussert. Somit kam bei den Fans die Frage auf, ob Censori neben Kanye West überhaupt sprechen darf? Seit kurzem hat sie jedenfalls einen eigenen Instagram-Account, wo sie neuerdings Ausschnitte aus ihrem Leben an der Seite des Skandalrappers teilt.

In der Vergangenheit haben auch Censoris Eltern ihre Bedenken über die Beziehung zum Skandalrapper geäussert. So sagte eine nahestehende Quelle gegenüber der «Daily Mail»: «Biancas Vater will sich mit Kanye zusammensetzen und ihn fragen, was er sich dabei denkt, wenn er Bianca wie eine schäbige nackte Trophäe vorführt.» Ihr jüngster Skandal wird ihre Eltern wohl nicht besonders erfreut haben.

Censoris Outfit gibts für einen Spottpreis von 20 Dollar

Fun Fact: Wer sich beim Betrachten des Videos von Bianca Censoris freizügigem Look inspiriert fühlt, kann ihn ab sofort auf Kanye Wests Yeezy-Website kaufen. Dort ist der schwarze Mesh-Bodysuit mit Spaghetti-Trägern für einen Spottpreis von 20 US-Dollar erhältlich.