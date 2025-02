Bei den Grammy Awards 2025 sorgte Bianca Censoris Outfit für einen Skandal. Produzent Raj Kapoor betont, dass es Standards für die Kleidung gibt, insbesondere für auftretende Künstler. Und auch Kanye West sagt endlich was zum Auftritt seiner Ehefrau.

1/6 Kanye West und Ehefrau Bianca Censori sorgten mit ihrem Auftritt an den Grammys für weltweites Aufsehen. Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

Auf einen Blick Bianca Censori und Kanye West sorgen bei Grammy Awards für Aufsehen

Grammy-Produzent Raj Kapoor äussert sich zu Dresscode-Richtlinien der Veranstaltung

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Die Grammy-Awards sorgten weltweit für Schlagzeilen, als Bianca Censori (30) und Kanye West (47) mit ihrem gewagten Auftritt für Aufsehen sorgte. Nach langem Schweigen der Veranstalter, äusserte sich nun der ausführende Produzent der Grammys, Raj Kapoor, zum Vorfall.

Kapoor betonte gegenüber dem US-Magazin «People», dass es bei den Grammys durchaus Standards gebe, an die sich die Gäste halten sollten. «Eigentlich gilt ein künstlerischer Black-Tie-Dresscode, aber in der Musikindustrie scheint das Auslegungssache zu sein», erklärte er.

Gäste haben mehr Spielraum als auftretende Künstler

Der Produzent weist darauf hin, dass es unterschiedliche Vorgaben für Teilnehmer gebe, je nachdem, in welcher Funktion sie anwesend seien. Für auftretende Künstler gelte ein strikterer Dresscode, während es bei Nominierten und Gästen mehr Spielraum gebe.

Bianca Censori reizte diesen Spielraum ad extremum aus und erschien in einem völlig durchsichtigen Strumpfkleid auf dem roten Teppich. Obwohl die Recording Academy keine offiziellen Kleidervorschriften veröffentlicht hat, gibt es durchaus Richtlinien des Senders CBS. Diese fordern eine «angemessene Bedeckung» bestimmter Körperteile.

Die Provokation auf dem roten Teppich war gewollt und gut orchestriert. Laut «Page Six» soll West seine Partnerin aufgefordert haben, bewusst Aufsehen zu erregen. Ein Lippenleser will gesehen haben, wie der Rapper sagte: «Lass es hinter dir fallen und dreh dich dann um, ich pass auf dich auf.» Das Paar verliess die Veranstaltung nach dem Fototermin auf dem roten Teppich und nahm nicht an der eigentlichen Preisverleihung teil.

Auch Kanye spricht endlich über den Auftritt

Trotz der kontroversen Reaktionen scheint Censori die Aufmerksamkeit zu geniessen. Eine anonyme Quelle erklärte gegenüber «Us Weekly»: «Ob gut oder schlecht, sie lieben den Rummel.» Ein Körpersprache-Experte hingegen interpretierte Censoris Verhalten als Zeichen von «Angst» und «Nervosität».

Wenige Tage nach dem Grammy trafen Paparazzo von «TMZ» Kanye West und Bianca Censori in Los Angeles an und fragten die beiden, wie sie die Grammy-Verleihung erlebt haben. Während Bianca Censori – übrigens züchtig angezogen – schwieg, sagt Kanye West kurz und knapp: «Wir haben die Grammys geschlagen.» Damit hat er nicht unrecht. Zahlen der Google-Anfrage zu den Grammys, die der Rapper selber auf seinem Instagram-Account veröffentlichte, zeigen, dass Menschen öfter nach dem besagten Auftritt als nach der Preisverleihung an sich suchten.