Thailand trauert um eine Legende: Königin-Mutter Sirikit Kitiyakara ist im Alter von 93 Jahren verstorben. Die Mutter von König Rama X. kämpfte seit längerem mit gesundheitlichen Problemen und starb friedlich im Chulalongkorn-Krankenhaus in Bangkok.

1/5 Die thailändische Königsmutter Sikrit ist tot. Foto: KEYSTONE/EPA/STR

Darum gehts Thailändische Königinmutter Sirikit Kitiyakara im Alter von 93 Jahren verstorben

Sirikit war beliebte Persönlichkeit und wurde oft wie ein Superstar gefeiert

Einjährige Trauerzeit für königliche Familie und Hofstaat verkündet Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Die thailändische Königinmutter Sirikit Kitiyakara ist im Alter von 93 Jahren verstorben, wie das Königshaus am Freitag (24. Oktober) bekannt gab. Die Mutter des amtierenden Königs Rama X. (73) bereits seit längerer Zeit mit gesundheitlichen Problemen.

Die offizielle Erklärung besagt, dass «Ihre Majestät nach längerer medizinischer Behandlung um 21:21 Uhr friedlich im Chulalongkorn-Spital des Thailändischen Roten Kreuzes eingeschlafen ist». Sirikit befand sich seit September 2019 in ständiger Pflege in dieser Einrichtung. Trotz intensiver ärztlicher Betreuung verschlechterte sich ihr Zustand nach einer Blutvergiftung Mitte Oktober rapide.

Höchste Ehren

König Rama X. ordnete danach an, dass die Bestattungszeremonie gemäss königlicher Tradition mit höchsten Ehren durchgeführt wird. Der Leichnam wird im Dusit Maha Prasat-Thronsaal im Grossen Palast aufgebahrt. Zudem wurde eine einjährige Trauerzeit für die königliche Familie und den Hofstaat verkündet.

Sirikit Kitiyakara und der verstorbene König Rama IX. (1927–2016) lernten sich 1947 in Paris kennen, als Sirikit erst 15 Jahre alt war. Sie heirateten 1949 und kehrten 1952 nach Thailand zurück, wo sie eine grosse Familie gründeten.

Während der 70-jährigen Regentschaft ihres Mannes entwickelte sich Sirikit zu einer beliebten Persönlichkeit in Thailand. Nach dem Tod von Rama IX. im Jahr 2016 erhielt sie den Titel «Königinmutter». Sie wurde im In- und Ausland für ihre strahlenden Auftritte gefeiert.