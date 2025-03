Der italienische Superstar Marco Mengoni plant eine europaweite Tournee für 2025. Nach ausverkauften Stadien in Italien wird er auch Konzerte in Genf und Zürich geben.

1/5 Der italienische Sänger Marco Mengoni kommt in die Schweiz. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Auf einen Blick Marco Mengoni plant Stadiontournee 2025 in Italien und Europa

Gewinner des Sanremo-Festival 2023 mit «Due Vite»

85 Platin-Schallplatten und 2,9 Milliarden Audio/Video-Streams generiert Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Marco Mengoni (36), einer der erfolgreichsten italienischen Künstler, kommt in die Schweiz. Für den Sommer 2025 plant der Sänger eine umfangreiche Stadiontournee durch Italien, gefolgt von Konzerten in ganz Europa, einschliesslich Auftritten in Genf und Zürich.

Am 21. Juni startet die «Marco Negli Stadi 2025»-Tour im italienischen Badeort Lignano Sabbiadoro und endet mit zwei ausverkauften Shows in Messina, Sizilien, am 23. und 24. Juli. Marco Negli feierte zuletzt 2023 eine erfolgreiche, ausverkaufte Tournee, die ihren Höhepunkt in einer spektakulären Show im antiken Circus Maximus in Rom fand.

ESC-Star tritt in zwei Schweizer Städten auf

Im Herbst wird Mengoni seine Europatournee fortsetzen. Zwölf von Live Nation produzierte Konzerte sind in der Schweiz, Deutschland, Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Luxemburg, Grossbritannien und Spanien geplant.

Am 19. November. 2025 wird Mengoni in in der Arena in Genf auftreten. Am 24. November kommt er dann nach Zürich ins Hallenstadion. Tickets sind ab 14. März auf Ticketmaster verfügbar und kosten zwischen 81 und 101 Franken.

Seit dem 29. November 2024 ist Mengonis aktuelle Single «Mandare tutto all'aria» auf allen Streaming- und Videoplattformen verfügbar.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mengoni blickt auf eine 15-jährige Erfolgskarriere

Mengoni blickt bereits auf eine 15-jährige Karriere zurück. 2009 gewann er die italienische Ausgabe der Casting-Show «X-Factor». Seitdem war seine steile Karriere nicht mehr aufzuhalten.

2013 gewann er das Sanremo-Festival und sicherte sich seinen Platz am ESC in Malmö, Schweden. 2023, zehn Jahre später, siegte er erneut beim 73. Sanremo-Festival mit dem Song «Due Vite» und einer Gospelversion des Beatles-Hits «Let It Be». Zudem wurde ihm der Giancarlo-Bigazzi-Award für die beste musikalische Komposition verliehen. 2024 war er Co-Moderator und Ehrengast der Eröffnungsnacht des 74. Sanremo-Festivals.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Streaming-Zahlen schiessen durch die Decke

Mengoni erhielt 85 Platin-Schallplatten. Seine Songs wurden bereits 2,9 Milliarden Mal gestreamt. Mit acht Studioalben und zehn Live-Tourneen gehört Marco Mengoni zu den führenden Künstlern in den Streaming-, Radio- und Verkaufscharts.

Der Song «Due Vite», mit dem Mengoni am Sanremo-Festival reüssierte, erreichte 135 Millionen YouTube-Aufrufe und 339 Millionen Streams. Der Song wurde in Italien mit sechsfach Platin und in der Schweiz mit Platin ausgezeichnet. Eine französische Version «La Dernière Chanson (Due Vite)» erschien im Oktober 2023, nachdem Mengoni beim Eurovision Song Contest den vierten Platz belegt und den Preis für die «Beste Komposition» gewonnen hatte.

Im Mai 2023 veröffentlichte er «Materia (Prisma)», den letzten Teil seiner mit sechsfachem Platin ausgezeichneten «Materia»-Trilogie.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von «BliKI» für dich erstellt Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Mehr