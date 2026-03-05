US-Megastar Pitbull feiert Comeback in der Schweiz!

Fans hatten lange darauf gewartet, jetzt ist klar: US-Rapper Pitbull kehrt auf die Bühne zurück – sein Comeback führt in diesen November auch nach Zürich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Pitbull kommt am 8. November 2026 nach Zürich auf Tournee

Seine letzte Tour umfasste 50 Shows in 13 Ländern

Ticketverkauf für das Konzert startet am 13. März War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

«Mr. Worldwide» ist wieder da! Der US-Rapper Pitbull (45) kehrt mit seiner «I’M BACK»-Tour im Herbst 2026 nach Europa zurück – auch ins Zürcher Hallenstadion. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor. Mit dabei als Special Guest: Rapper und Produzent Lil Jon (55). Die Show in Zürich findet am 8. November statt und verspricht eine energiegeladene Party mit Hits aus Pitbulls gesamter Karriere.

Die Tour ist laut Veranstalterin eine Reaktion auf die enorme Nachfrage der Fans in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Seine jüngste «Party After Dark»-Tour umfasste über 50 Shows in 13 Ländern und wurde zu seiner bisher grössten Solo-Tour. Laut «Billboard Boxscore» spielte Pitbull in seiner Karriere weltweit mehr als 250 Millionen US-Dollar ein und verkaufte über 4,7 Millionen Tickets.

Unternehmer, Botschafter, Motivator

Pitbull, mit bürgerlichem Namen Armando Christian Pérez, hat sich nicht nur als Musiker einen Namen gemacht. Er ist Unternehmer, Bildungsbotschafter und Motivationsredner. Mit Milliarden Audio-Streams, Hunderten Gold- und Platin-Auszeichnungen sowie Hits wie «Timber» und «Give Me Everything» gehört er zu den erfolgreichsten Künstlern der US-Geschichte. Auch im Bildungsbereich setzt sich Pitbull ein: Er gründete die kostenlose Charter-School-Organisation SLAM! (Sports Leadership Arts Management), die über 10'000 Schüler in den USA fördert. 2024 sorgte er mit Bon Jovi (64) und dem Song «Now or Never» für Furore.

Der allgemeine Ticket-Verkauf für sein Zürcher Konzert startet am 13. März.