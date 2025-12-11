Pünktlich zu den Festtagen sorgt Rowan «Mr. Bean» Atkinson für frisches Slapstick-Chaos. In «Man vs Baby» spielt er erneut Trevor Bingley, der diesmal nicht von einer Biene, sondern von einem Schulkrippenspiel-Baby an den Rand des Nervenzusammenbruchs gebracht wird.

Darum gehts Rowan Atkinson kehrt mit neuer Netflix-Serie «Man vs Baby» zurück

Trevor Bingley gerät in chaotische Situationen beim Babysitten an Weihnachten

Vier Episoden von «Man vs Baby» ab 11. Dezember 2025 auf Netflix verfügbar

Patricia Broder Redaktorin People

Rowan Atkinson (70) ist zurück! Der Mann, den viele noch immer als «Mr. Bean» im Herzen tragen, reiht sich am 11. Dezember mit einer neuen Netflix-Serie unter die Festtagsneuheiten ein: «Man vs Baby». Eine Mini-Weihnachtserie, in der Atkinson erneut zeigt, was ihn seit Jahrzehnten auszeichnet: Humor, der aus kleinen Gesten entsteht, aus Timing und aus dem besonderen Blick, der eine ganze Szene kippen lassen kann.

Für den Briten ist es bereits der zweite Auftritt als Trevor Bingley. Kennengelernt hat man ihn 2022 in «Man vs Bee», als gutmütigen Haus-Sitter, der eine Luxusvilla hüten soll und stattdessen von einer einzigen Biene in den Wahnsinn getrieben wird. Die Comedy-Serie wurde zum Hit, weil Atkinson darin zu Höchstleistung aufläuft. Er liefere eine «Comic-Meisterleistung» ab, lobte damals der «Guardian». Die Figur des Trevor bietet jene Mischung aus Körperkomik und stiller Verzweiflung, die den heute 70-jährigen als Mr. Bean berühmt gemacht hat – nur sanfter und erwachsener.

Ein Baby, ein Mann und ein Abend voller Chaos

In «Man vs Baby» versucht Atkinson alias Trevor nun, ein noch ruhigeres Leben zu führen. Er arbeitet als Schulhausmeister und hält sich aus Problemen heraus. Doch kurz vor Weihnachten übernimmt er einen scheinbar harmlosen Gefallen: Er soll auf das Baby aufpassen, das Jesus im Schulkrippenspiels darstellt. Natürlich dauert es keine fünf Minuten, bis alles entgleitet. Und Trevor findet sich nicht nur mit einem unerwarteten Begleiter über die Feiertage wieder, sondern gerät in ein Geflecht aus Nachbarn, Technikfallen und Missverständnissen. Ganz nach dem Motto: Ein Baby, ein Mann und ein Abend voller Chaos.

«Man vs Baby» ist keine grosse Weihnachtsromanze, sondern will schlicht unterhalten. Das heisst: «Mr. Bean»-Fans kommen bei den vier Folgen voll auf ihre Kosten. Alle anderen haben die Wahl: Einschalten, weitergucken oder im Streamingprogramm zur nächsten Empfehlung klicken.

Alle vier Episoden von «Man vs Baby» sind ab 11. Dezember 2025 auf Netflix abrufbar.



