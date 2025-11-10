1/6 Feiert ihr grosses Comeback: US-Schauspielerin Alicia Silverstone. Foto: Getty Images

Vom Cool-Kid zu Lametta: Alicia Silverstone (49) war einst das stilprägende Gesicht der 90er-Kultkomödie «Clueless». Jetzt feiert sie auf Netflix ihr grosses Comeback. Im neuen Weihnachts-Film «A Merry Little Ex-Mas», der ab 12. November 2025 auf Netflix abrufbar ist, spielt sie eine Frau, die über die Feiertage auf ihrem Ex trifft und dabei eine zweite Chance auf Liebe in ihrem Leben findet.

«Ich liebe es, Geschichten zu erzählen, die Freude bringen und ein bisschen Chaos, das sich am Ende in Liebe auflöst», schwärmte Silverstone kürzlich im Gespräch mit dem US-Magazin «People» über ihre neue Rolle. «Filme wie dieser erinnern uns daran, dass Liebe nicht perfekt ist – und Weihnachten auch nicht.»

Lindsay Lohan landete drei Netflix-Hits

Mit ihrem Comeback reiht sich die 49-Jährige in eine Reihe von 90er-Stars ein, die drei Jahrzehnte später zu Weihnachtsköniginnen werden. Allen voran: Lindsay Lohan (39). Nach jahrelanger Pause kehrte die einstige «Mean Girls»-Ikone 2022 mit «Falling for Christmas» zurück – ihrem ersten Netflix-Hit. Wochenlang hielt sich der Festtagsstreifen an der Spitze der Charts. Kein Wunder, dass Netflix schon kurz darauf mit «Irish Wish» einen weiteren Lohan-Film nachreichte. Die romantische Komödie wurde in fast 100 Ländern zu einem der meistgesehenen Filme der Streamingplattform. Ende November 2024 erschien dann mit «Our Little Secret» der dritte Netflix-Streich mit der 39-Jährigen in der Hauptrolle. Auch diese Festtagsproduktion war ein voller Erfolg und führte wochenlang die Netflix-Charts an.

Nun zieht auch Alicia Silverstone nach – und sie ist nicht allein. An ihrer Seite: Co-Star Melissa Joan Hart (49), die als «Sabrina – total verhext!» eine ganze Generation verzauberte. Hart produziert seit Jahren erfolgreich Weihnachtsfilme für die US-Sender «Hallmark» und «Lifetime». Auch Lohans «Mean Girls»-Co-Stars Jonathan Bennett (44) und Lacey Chabert (43) sind in diversen Holiday-Komödien zu sehen.

Streaming liebt Nostalgie

Für Netflix und Co. ist der Nostalgie-Faktor längst ein gewinnbringendes Geschäftsmodell. Holiday-Filme sind günstig zu produzieren und zuverlässig erfolgreich. Eine Analyse des Branchenmagazins «Variety» zeigt, dass Rom-Coms mit Retro-Stars zwischen November und Januar zu den meistgestreamten Formaten überhaupt gehören.

Das Erfolgsrezept dabei: emotionale Vertrautheit. «Die Zuschauer streamen, was sie schon einmal geliebt haben. Nur dieses Mal eben mit Lichterkette», erklärt Filmkritikerin Jen Chaney den Hype im Gespräch mit dem US-Unterhaltungsportal «Vulture». In Zeiten von Franchise-Erschöpfung und Content-Überfluss wirke ein vertrautes Gesicht wie ein Safe Space: «Man weiss, was man bekommt.»

Und so recyceln Streamingplattformen die Pop-Ikonen einer ganzen Generation und retten damit ihr Weihnachtsgeschäft. Für Stars wie Lindsay Lohan, Melissa Joan Hart oder auch Alicia Silverstone geht es dabei um viel mehr als nur ein Comeback mit Lametta: Sie alle sind nicht nur Hauptdarstellerinnen, sondern auch Produzentinnen ihrer Erfolgsproduktionen.

«A Merry Little Ex-Mas» ist ab 12.11.2025 auf Netflix abrufbar.