Aus Manny ist Rico mit Vollbart geworden: Der frühere «Modern Family»-Kinderstar tritt heute deutlich verändert auf, spricht Rollen in Podcasts und Animationsfilmen – und baut mit seiner Schwester eine Produktionsfirma auf.

Darum gehts Rico Rodriguez zeigt sich mit Bart, Locken und Brille

Als Manny in «Modern Family» wurde er zum Kinderstar

Seit 2020 wählt er andere Rollen sorgfältig aus und produziert mit Schwester Raini

Fynn Müller People-Redaktor

Früher trank Manny Delgado in der Sitcom «Modern Family» schon mit zehn am liebsten Espresso und trug brave Poloshirts. Heute schlendert Rico Rodriguez (28) in Bomberjacke und Sneakers über den roten Teppich in Los Angeles – und ist dabei kaum wiederzuerkennen.

Besonders auffällig: sein Bart. In «Modern Family» haderte die Figur Manny noch mit der Gesichtsbehaarung, die partout nicht wachsen wollte. Die Zeiten sind vorbei. Nur sein ansteckendes Lächeln ist geblieben.

Elf Staffeln lang sahen die Fans ihm beim Erwachsenwerden zu. Im April 2020 lief das Finale von «Modern Family». Der Kontakt zur TV-Familie ist aber nie abgerissen. Bei einer Live-Aufzeichnung von «America’s Got Talent» überrascht Rodriguez seine Serienmama Sofía Vergara (54), die dort in der Jury sitzt. Zum Video schreibt er auf Twitter: «Wir hatten uns buchstäblich anderthalb Jahre nicht gesehen!! Dieser Schrei sagt alles.»

Das macht er heute

Nach dem Serienfinale 2020 lässt es Rodriguez ruhig angehen und wählt seine Filme sorgfältig aus. 2023 übernimmt er eine Sprechrolle im Comedy-Thriller-Podcast «How to Win Friends and Disappear People». 2025 leiht er im Animationsfilm «Sneaks» dem Schuh Ice seine Stimme, neben Martin Lawrence und Anthony Mackie.

Hinter den Kulissen tüftelt der Ex-Kinderstar an neuen Projekten. Mit seiner Schwester Raini, ebenfalls Schauspielerin, hat er eine eigene Produktionsfirma gegründet.