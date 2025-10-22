Unangenehm. Bei einem internationalen Schönheitswettbewerb in Thailand hat sich eine der Kandidatinnen verhört und sich in der Folge über ihr Weiterkommen gefreut, obwohl gar nicht sie gemeint war.

Darum gehts Verwechslung bei Schönheitswettbewerb: Miss Panama trat vor statt Miss Paraguay

Moderator entschuldigte sich für den Fehler, Miss Panama kehrte zurück

76 Kandidatinnen aus aller Welt stehen bei einem internationalen Schönheitswettbewerb am vergangenen Wochenende in Thailand auf der Bühne. Sie alle hoffen darauf, bei der Wahl der Miss Grand International unter die letzten 22 Kandidatinnen zu kommen. Die Frau, deren Name aufgerufen wird, hat es geschafft. Diese Verkündung soll allerdings nicht so reibungslos vonstattengehen, wie von den Veranstaltern und den Teilnehmenden gewünscht.

Als der Moderator eine der Damen ausruft, die es in die nächste Runde geschafft hat, ist auf dem entsprechenden Filmmaterial, das in den sozialen Medien kursiert, zu sehen, wie gleich zwei Frauen ihre Hände in Richtung Gesicht bewegen. Miss Grand Panama, Isamar Herrera (31), macht sich darauf als erfolgreiche Kandidatin auf den Weg nach vorne zum Rand der Bühne. Dabei bleibt es allerdings erstaunlich ruhig, trotz einer scheinbar gut gefüllten Halle ist kein Applaus zu hören.

Der Grund wird kurz darauf klar, als der Moderator klarstellt: «Aaah, ich bitte um Entschuldigung, ich habe Miss Grand Paraguay angekündigt.» Da hat sich die gute Miss Grand Panama leider verhört und muss ihren Weg zurück antreten, während die eigentlich genannte Miss Grand Paraguay, Cecilia Romero (21), sich nach vorne zur Bühne begibt. Unangenehm.

Falsche Siegerin bei der Wahl der Miss Universe

Für Miss Panama war das bestimmt ein äusserst peinlicher Moment. Doch es geht noch deutlich schlimmer, wie das Beispiel der Miss-Universe-Wahl 2015 in den USA zeigt. Das Missverständnis damals ging allerdings auf die Kappe des Moderators Steve Harvey (68), der die falsche Gewinnerin ausgerufen hatte. Miss Kolumbien Ariadna Gutiérrez (31) feierte – im Live-TV wohlbemerkt – ihren Sieg während ganzen zwei Minuten, bevor Harvey den Fehler aufklärte. Anstatt Kolumbien durften sich dann Pia Wurtzbach (36) für die Philippinen freuen. Genau jenes Land, das sich auch 2025 den Sieg bei Miss Grand International holte.

