Mischa Barton ist anlässlich des Zurich Film Festivals in die Schweiz geflogen. Die Schauspielerin kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mischa Barton besuchte erstmals das Zurich Film Festival

Auf Instagram lobte sie Zürich, Luzern und die Schweiz. Sie war bereits als Kind oft hier

Nach einigen Krisenjahren lebt sie nun eigenen Angaben nach gesund und abstinent

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Hollywood-Star Mischa Barton (40) sorgte mit ihrem überraschenden Auftritt bei der Eröffnung des 22. Zurich Film Festivals (ZFF) für ein echtes Highlight. Für die Schauspielerin war es zwar die ZFF-Premiere, keineswegs aber das erste Mal in der Schweiz.

Durch die Arbeit ihres Vaters im Finanzsektor verbrachte sie schon früher viel Zeit im Land. Dennoch geriet der «O.C. California»- Star nach ihrem Besuch regelrecht ins Schwärmen und teilte auf Instagram eine ergreifende Liebeserklärung.

Ein zauberhafter Aufenthalt

Die Schweiz sei schlicht ein wunderschönes Fleckchen Erde und das ZFF ein «absolutes Vergnügen» gewesen, liess Barton ihre Follower wissen. Residiert hatte die Schauspielerin in Zürich im Fünf-Sterne-Hotel Mandarin Oriental und nannte es einen «zauberhaften Aufenthalt».

Doch sie beliess es nicht nur bei einem Aufenthalt in der Limmatstadt. Auch Luzern war für sie ein «unglaubliches Highlight» – und der gesamte Trip schlicht der perfekte Abschluss des Sommers.

Erholung nach turbulenten Jahren

Gerade einmal 17 Jahre alt war Barton, als sie durch ihre Rolle als Marissa Cooper in «O.C. California» über Nacht zum Weltstar wurde. Auf den plötzlichen Ruhm folgten schwere Zeiten im Rampenlicht, geprägt von Drogenproblemen, psychischen Krisen und Negativschlagzeilen.

Heute blickt die Schauspielerin jedoch gestärkt nach vorne, führt nach eigener Aussage ein rundum gesundes und abstinentes Leben und geniesst dabei entspannte Tage in der Schweiz.

Stars lieben die Schweiz

Barton ist mit ihrer Begeisterung übrigens in bester Gesellschaft. Die Schweiz fasziniert Prominente aus aller Welt seit jeher: Schon Hollywood-Grössen wie Will Smith (58) und Halle Berry (60) oder Popstar Justin Bieber (32) waren hingerissen von ihren Schweiz-Trips.

Auch Fussball-Superstar Kylian Mbappé (27) verweilte kürzlich mit seiner Freundin Ester Expósito (26) in der Schweiz und schaltete bei einer Radtour um den Vierwaldstättersee einen Gang herunter.