Lutz Peters, Vater des TV-Kandidaten Ingo, wurde im Mai überraschend tot aufgefunden. Seine Beerdigung am Rhein fand ohne Ingo statt, der laut eigener Aussage nicht einmal informiert wurde.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lutz Peters, Vater von Ingo (35), starb im Mai mit 64 Jahren

Rheinbestattung erfüllte Lutz’ Wunsch, Ingo war nicht eingeladen

Ingo erfuhr vom Tod seines Vaters durch einen Fan auf Social Media

Saskia Schär Redaktorin People

Lutz Peters, der Vater des Kult-«Schwiegertochter gesucht»-Kandidaten Ingo (35), verstarb völlig überraschend im vergangenen Mai. Er wurde 64 Jahre alt. Das teilte seine Ehefrau Birgit – von ihm Stups genannt – damals auf Instagram mit.

Nun fand Lutz Peters am Wochenende entsprechend seinem Wunsch bei einer Rheinbestattung seine letzte Ruhe. «Im engsten Kreis haben wir uns im Rahmen einer Rheinbestattung von Lutz verabschiedet. Es war genau so, wie er es sich gewünscht hat: frei, friedlich und getragen von den Wellen», so Birgit und ihre Tochter Iris Peters am Sonntag auf Instagram.

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Zum «engsten Kreis» gehörte Sohn Ingo offenbar nicht. Wie dieser nun gegenüber RTL erklärt, sei er nicht bei der Abdankung gewesen und habe sich «leider nicht» von seinem Vater verabschieden können. Der Grund: «Mir hat keiner was gesagt».

«Der Schock sitzt tief»

Das einst unzertrennlich wirkende Trio ist schon seit Jahren zerstritten. Zum Bruch kam es während der Beziehung mit seiner jetzigen Ex-Freundin Annika. Infolge der Streitigkeiten wurde Ingo nach eigenen Angaben auch nicht von seiner Familie über den Tod seines Vaters in Kenntnis gesetzt, sondern über einen Fan, der die Todesmeldung in den sozialen Medien gesehen hatte.

«Der Schock sitzt tief. Natürlich auch bei mir. Der Schock sitzt in dem Falle so tief bei mir, weil für mich ist es eher das Schockierende, dass ich das durch einen Fan erfahren habe», meinte er auf Instagram. Schon da vermutete er, dass er wohl keine Einladung zu der Beerdigung erhalten werde. Damit behielt er offenbar recht.

Unterstützung findet Ingo Peters in dieser schwierigen Zeit bei Freundin Steffi (35). Kontakt zu seiner Mutter Stups bestehe noch immer nicht, er habe mittlerweile aber mit dem Thema abgeschlossen, so der 35-Jährige zu RTL.