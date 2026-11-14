Darum singt Mickie Krause nicht mehr von «zehn nackten Friseusen»

Er verdankt ihm seine grosse Karriere, doch jetzt zieht der Ballermann-Star einen Schlussstrich: Mickie Krause singt seinen Durchbruch-Hit «Zehn nackte Friseusen» im Original nicht mehr.

Darum gehts Mickie Krause singt seinen Hit «Zehn nackte Friseusen» nicht mehr im Original von 1999 live

Der 56-Jährige fühlt sich mit dem Text nicht mehr wohl und verweist auf heutige Sexismusdebatten

In der ARD-Doku treten Krause, Mia Julia, Frenzy und FiNCH mit Mallorcas Kammerorchester auf

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Mit einem einzigen Partykracher schaffte Mickie Krause 1999 den grossen Durchbruch an der Playa de Palma und eroberte die Bühnen. Mehr als 25 Jahre später geht der 56-jährige Sänger auf Distanz zu seinem wohl grössten Hit «Zehn nackte Friseusen». In der ARD-Dokumentation «Ballermann Sessions & Stories» erklärt der Entertainer offen, dass er sich mit dem Text seines einstigen Karrieresprungs heute schlicht nicht mehr wohlfühlt.

Als der Song vor fast 30 Jahren veröffentlicht wurde, spielte die Frage nach Sexismus in der Partyszene kaum eine Rolle. Seither hat sich das gesellschaftliche Klima stark gewandelt. Spätestens seit der hitzigen Debatte um den Ballermann-Hit «Layla» von DJ Robin und Schürze im Jahr 2022 beschäftigt sich Krause intensiv damit, wie viel Provokation Musik heute vertragen kann. Zwar werte er den riesigen Erfolg solcher Lieder als klares Zeichen dafür, dass viele Menschen sie hören wollen und sich nicht bevormunden lassen. Gleichzeitig sei ihm aber bewusst, dass Zeilen wie seine eigenen heute Diskussionen über Sexismus auslösen können.

Krause hat dem Song seine Karriere zu verdanken

Deshalb hat der Schlagerstar eine klare Konsequenz gezogen: «Die komplette Dreieinhalb-Minuten-Version, wie man sie halt eben aus dem Jahr 1999 kennt, singe ich nicht mehr», stellt Krause in der Sendung klar. Wenn er den Klassiker in seltenen Fällen überhaupt noch anstimme, dann ausschliesslich in einer «schönen Klavierversion» als ruhige Ballade. Heute müsse er nicht mehr alles singen, was er früher einmal gesungen habe, betont der 56-Jährige – und ergänzt mit Blick auf das Lied: «Auch wenn ich ihm die Karriere zu verdanken habe.»

In der vierteiligen Doku-Reihe treten neben Krause auch Kollegen wie Mia Julia (39), Frenzy und Rapper FiNCH (36) auf. Das besondere Konzept: Am Ende jeder Folge performen die Stars ihre bekannten Partyhits gemeinsam mit dem Orquestra de Cambra de Mallorca in einem völlig neuen Gewand. Krauses Fazit nach diesem aussergewöhnlichen musikalischen Experiment fällt rundum positiv aus: «Es war, wie ich erhofft hatte, einer der schönsten Tage in meinem Leben.»