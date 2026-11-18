Nach einem öffentlichen Heiratsantrag im Februar 2026 folgte für Ex-Schlagersängerin Michelle die Trennung per Telefon. Noch heute hat sie damit zu kämpfen.

Darum gehts Tanja Hewer beendet die Kunstfigur Michelle und Schlager

Eric Philippi verliess sie nach öffentlichem Antrag per Telefon

Sie litt stark und bietet als «Wakhan» Jenseitskontakte an

Fynn Müller People-Redaktor

Michelle (54) hat ihr Leben umgekrempelt. Mittlerweile tritt sie öffentlich wieder mit ihrem bürgerlichen Namen Tanja Hewer auf. Das Schlagerkapitel – und damit auch die Kunstfigur Michelle – hat sie an den Nagel gehängt. Stattdessen ist sie jetzt als Heilerin aktiv.

Anfang Jahr war noch alles anders. Michelle bekam von ihrem damaligen Partner, Eric Philippi, live auf der Bühne einen Heiratsauftrag. Anschliessend machte der 25 Jahre jüngere Philippi per Telefon Schluss. «Man fühlt sich wertlos», schilderte sie den schmerzhaften Moment im Gespräch mit RTL-Moderatorin Frauke Ludowig.

Immer wieder habe sie sich gefragt, was sie falsch gemacht habe. «Ich habe so unendlich viel geweint», erzählt sie. Nächte verbrachte sie mit einem Kissen in den Armen, stellte sich vor, ihr Ex-Partner sei noch bei ihr. Ein klärendes Gespräch gab es später zwar, doch es dauerte nur zehn Minuten. «Mehr Zeit hatte er nicht für mich.»

Neues Leben als Heilerin

Die Trennung markiert für Hewer das Ende eines Lebenskapitels. Einen neuen Partner sucht sie nicht. «Mit Männern habe ich erst einmal abgeschlossen», sagt sie. Stattdessen hat sie eine ganz neue Richtung eingeschlagen: Unter dem spirituellen Namen «Wakhan» arbeitet sie nun als Heilerin und bietet unter anderem sogenannte Jenseitskontakte an.

Dabei will sie eine Verbindung zu verstorbenen Angehörigen ihrer Klienten herstellen. «Da ist etwas, das es so auf der Welt nicht gibt. Das ist nämlich diese unendliche Liebe», beschreibt sie ihre Arbeit. Von «Geistwesen» empfange sie eine Liebe, «die es hier auf dieser Erde nicht gibt». Die ehemalige Schlagersängerin weiss, dass ihre Tätigkeit bei vielen auf Skepsis stösst, doch sie sei überzeugt von ihren Erfahrungen.