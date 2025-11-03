Seit Monaten wird über eine neue Beziehung von Jennifer Aniston gemunkelt, jetzt hat sie ihrem Freund Jim Curtis via Instagram zum Geburtstag gratuliert und ihn dabei als «meine Liebe» bezeichnet.

1/5 Jennifer Aniston strahlte am 9. September bei der Premiere der neuen Staffel von «The Morning Show», während Jim Curtis neben dem roten Teppich wartete. Foto: imago images/ZUMA Press Wire / imago images/MediaPunch

Darum gehts Jennifer Aniston bestätigt Beziehung mit Jim Curtis auf Instagram

Erste gemeinsame Sichtung im Juli, seitdem häufiger zusammen unterwegs

Jennifer Aniston (56) hat mit einem Instagram-Beitrag ihre Liebe zu Jim Curtis bestätigt. Über eine Beziehung wurde seit Juli spekuliert, als die beiden zum ersten Mal zusammen gesehen wurden.

Für das Liebes-Posting am Sonntag wählte die «Friends»-Schauspielerin einen besonderen Anlass. «Alles Gute zum Geburtstag, meine Liebe», schrieb sie zu einem gemeinsamen Schwarz-Weiss-Foto. Darauf umarmt sie ihn von hinten, er lacht und hält ihre Hände. «Geschätzt» und ein rotes Herz fügte sie noch hinzu.

Ihr Liebesposting erhält von ihren Followern und Fans zahlreiche Herzen. Deren drei gibt es beispielsweise von Topmodel Miranda Kerr (42) und die britische Schauspielerin Poppy Delevingne (39) – Schwester von Cara Delevingne (33) – kommentiert «Himmel» und fügt dem ebenfalls ein Herz bei. «Wunderschönes Paar. Heilende, gütige Engel», kommentiert Schauspielerin Amy Schumer (44).

Seit Juli immer wieder zusammen gesichtet

Jennifer Aniston und der Autor und Hypnotherapeut wurden erstmals im Juli zusammen gesehen, als sie auf einer Yacht sehr vertraut wirkten. Danach waren sie häufiger zusammen unterwegs. Im August etwa wurden die beiden bei einem Abendessen mit Schauspieler Jason Bateman und dessen Frau Amanda Anka abgelichtet sowie beim Verlassen des «Nobu» in Malibu, wo sie sich mit «Friends»-Kollegin Courteney Cox und ihrem langjährigen Partner Johnny McDaid getroffen hatten. Im September unterstützte Curtis Aniston bei der Premiere der vierten Staffel von «The Morning Show». Dabei hielt er sich jedoch im Hintergrund, es gab keinen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich.

Ein erstes Foto von Jim Curtis teilte die 56-Jährige in der ersten Septemberwoche, als sie eine Fotoserie mit der Bildunterschrift «Danke Sommer» veröffentlichte. Im Gespräch mit «Entertainment Tonight» im September blieb sie bezüglich ihres Liebeslebens aber noch zurückhaltend. «Das ist sehr nett», meinte sie, nachdem ein Reporter ihr gesagt hatte, dass Curtis «ein ganz besonderer Mann» zu sein schien.

Spricht offen über ihre ungewollte Kinderlosigkeit

Nach ihrer 2018 gescheiterten Ehe mit Schauspieler Justin Theroux (54) ist Curtis ihr erster offiziell bestätigter Partner. Vor Theroux war Aniston mit John Mayer (48) und Vince Vaughn (55) zusammen. Ihr bekanntester Ex-Partner ist aber eindeutig Brad Pitt (61), mit dem sie von 2000 bis 2005 verheiratet war. In den vergangenen Jahren hat sie erstmals offen über ihre ungewollte Kinderlosigkeit gesprochen. Ihr grosser Traum blieb unerfüllt, obwohl sie «alles dafür getan» habe. Mittlerweile habe sie damit jedoch Frieden gefunden.