Jennifer Aniston bricht ihr Schweigen: In einem seltenen Interview spricht die «Friends»-Ikone erstmals offen über ihren 20 Jahre währenden Kampf, ein Kind zu bekommen. Die 56-Jährige wehrt sich gegen die Behauptung, sie sei eine egoistische Karrierefrau gewesen.

Aniston versuchte alles, von IVF bis zu alternativen Heilmethoden

Mit 56 Jahren führt sie eine neue Romanze mit Hypnotiseur Jim Curtis

Zwei Jahrzehnte Schmerz, Hoffnung und Enttäuschung – Jennifer Aniston (56) hat ihr Schweigen gebrochen. In einem bewegenden Interview mit der November-Ausgabe von «Harper's Bazaar UK» gewährt die Hollywood-Schauspielerin tiefe Einblicke in einen Lebenskampf, den sie viele Jahre lang streng unter Verschluss gehalten hatte.

«Sie kannten meine Geschichte nicht, oder was ich in den letzten 20 Jahren durchgemacht habe, um eine Familie zu gründen», erklärt die heute 56-Jährige mit ungewohnter Offenheit. «Denn ich gehe nicht raus und erzähle ihnen von meinen medizinischen Problemen. Das geht niemanden etwas an.» Doch die ständigen Spekulationen über ihre angebliche Kinderlosigkeit aus Karrieregründen hätten sie irgendwann erreicht – das falsche Narrativ von der egoistischen Workaholic, die keine Familie wolle.

Die Brad-Pitt-Jahre und falsche Anschuldigungen

Besonders schmerzhaft waren für Aniston offenbar die Gerüchte rund um das Scheitern ihrer Ehe mit Brad Pitt (61). Von 2000 bis 2005 waren die beiden verheiratet – die Trennung erfolgte, nachdem Pitt Angelina Jolie (50) am Set von «Mr. & Mrs. Smith» kennengelernt hatte. Jennifer war damals 35 Jahre alt.

Die Behauptung, Pitt habe sie verlassen, weil sie ihm keine Kinder schenken wollte, bezeichnete die Schauspielerin als «absolute Lüge». Die Wahrheit war eine andere: Sie kämpfte verzweifelt darum, schwanger zu werden, unterzog sich einer IVF-Behandlung, die leider nicht das gewünschte Ergebnis brachte.

Die Schauspielerin gibt zu, dass die jahrelange öffentliche Diskussion nicht spurlos an ihr vorübergegangen ist. «Es trifft mich schon – ich bin auch nur ein Mensch», sagt Aniston im Interview. Genau deshalb habe sie sich nun entschieden, reinen Tisch zu machen. «Deshalb dachte ich: Was soll's?».

Die steinigen Versuche auf dem Weg zur Mutterschaft

Bereits 2022 hatte Jennifer Aniston im Magazin «Allure» über ihre erfolglosen Versuche mit künstlicher Befruchtung berichtet. «Es war ein herausfordernder Weg für mich, der Weg zum Baby», erinnert sich die Schauspielerin. «Meine späten 30er, 40er – ich bin durch wirklich harte Scheisse gegangen.» Doch dadurch sei sie schliesslich zu der Frau geworden, die sie heute ist.

IVF-Behandlungen, chinesische Tees, alternative Heilmethoden – Aniston versuchte alles, was in ihrer Macht stand. «Ich habe wirklich alles gemacht», beschreibt sie die verzweifelten Versuche. Der grösste Schmerz aber kam rückblickend durch eine versäumte Chance: «Ich hätte alles dafür gegeben, wenn mir jemand gesagt hätte: ‹Friere deine Eizellen ein. Tu dir selbst einen Gefallen.› Aber man denkt einfach nicht daran.» Heute, so die Schauspielerin, sei der Zug abgefahren, doch sie fühle kein Bedauern.

Neue Liebe, neue Hoffnung

2015, mit 46 Jahren, versuchte Jennifer Aniston einen Neuanfang: Sie heiratete Schauspieler Justin Theroux (54). Doch auch diese Beziehung hielt nicht – drei Jahre später folgte die Scheidung. Im März dieses Jahres heiratete Theroux in einer geheimen Zeremonie seine neue Liebe Nicole Brydon Bloom (31). «Jennifer war eine der Ersten, die Justin zur Hochzeit gratulierte», verriet eine Quelle im März gegenüber der «Daily Mail». Man habe eine enge Freundschaft bewahrt, und sie sei glücklich für ihn.

Mittlerweile scheint Jennifer Aniston selbst wieder Glück in der Liebe gefunden zu haben. Im Juli wurde bekannt, dass sie eine leidenschaftliche neue Romanze mit dem Hypnotiseur und Life Coach Jim Curtis führt. Nach einem gemeinsamen Wochenende zum Unabhängigkeitstag in den USA wurden die beiden auf einem romantischen Yachtausflug auf Mallorca beim Küssen erwischt.

