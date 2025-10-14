Hollywoodstar Jennifer Aniston hat lange versucht, Mutter zu werden. Nun erklärt die Schauspielerin, warum Adoption für sie nicht infrage kam.

1/10 Jennifer Aniston hat jahrelang um ein Baby gekämpft. Nun erklärt sie, weshalb sie trotz Babywunsch nie ein Kind adoptiert hat. Foto: action press/Jennifer Graylock-Graylock.com / Avalon

Darum gehts Jennifer Aniston spricht über Kinderwunsch und Adoption in Podcast-Interview

Aniston wollte eigene DNA in Kind, trotz erfolgloser IVF-Behandlungen

56-jährige Schauspielerin kämpfte 20 Jahre lang für Familiengründung Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Trotz Kinderwunsch hat Jennifer Aniston (56) nie über eine Adoption nachgedacht. Im Podcast Armchair Expert sprach die Schauspielerin über den Grund dafür, wie «People» berichtet. Zum Thema Kinderkriegen sagte Aniston demnach, dass es einen Punkt gebe, «an dem es sich meiner Kontrolle entzieht». Wenn ihr Leute sagten, sie könne doch adoptieren, entgegne sie, dass sie das nicht möchte, fuhr sie fort. «Ich will meine eigene DNA in einem kleinen Menschen. Das ist der einzige Weg, wie ich es wollte, egoistisch oder nicht, was auch immer das sein mag.»

Kinder zu bekommen, sei «einfach nicht Teil des Plans» gewesen, «wie auch immer dieser Plan aussah», sagte Aniston, die mit Brad Pitt (61) und Justin Theroux (54) verheiratet war. Sie fügte später hinzu: «Es ist sehr emotional, besonders in dem Moment, in dem sie sagen ‹das war's›, denn es ist ein seltsamer Moment, wenn das passiert.»

2022 hatte Jennifer Aniston in einem Interview mit «Allure» preisgegeben, dass sie erfolglose Versuche mit künstlicher Befruchtung unternommen hatte. «Es war ein herausfordernder Weg für mich, der Weg zum Baby», erinnerte sich die Schauspielerin. «Meine späten 30er, 40er – ich bin durch wirklich harte Scheisse gegangen.» In einem neuen Interview mit der November-Ausgabe von «Harper's Bazaar UK» gewährte die Hollywood-Schauspielerin nun erneut tiefe Einblicke in ihren langen Kampf um ein Baby – und die vielen öffentlichen Spekulationen rund um das Thema.

Adoption in Hollywood weit verbreitet

Während eine Adoption für Aniston nie infrage kam, gibt es zahlreiche Stars, die sich für diesen Weg entschieden haben. Als prominentestes Beispiel gelten dabei ihr Ex-Mann Brad Pitt und seine einstige Ehefrau, Angelina Jolie (50). Gemeinsam haben sie mit Pax (21), Maddox (24) und Zahara (20) drei adoptierte, mit Vivienne (17), Knox (17) und Shiloh (19) drei leibliche Kinder. Die Queen of Pop, Madonna (67), hat nebst ihren leiblichen Kindern Lourdes (29) und Rocco (25) auch vier aus Malawi adoptiert: David Banda (20), Mercy James (19) und die Zwillinge Estere und Stella (13).

In Hollywood gibt es zudem gleich mehrere Schauspielerinnen, die lediglich adoptierte Kinder haben. Sei es, weil sie keine Leiblichen wollten oder weil sie keine bekommen konnten. Darunter Sandra Bullock (61), Charlize Theron (50), Sharon Stone (67), Kristin Davis (60) und seit neustem auch Millie Bobby Brown (21). Insgesamt zehn Kinder haben bei ihnen ihr neues Zuhause gefunden. Auch die kürzlich verstorbene Oscar-Preisträgerin Diane Keaton (†79) hatte sich für diesen Weg entschieden: 1996, als sie 50 Jahre alt war, adoptierte sie Tochter Dexter (29), fünf Jahre später folgte Adoptivsohn Duke (25).