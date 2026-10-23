Seit 30 Jahren gehen sie schon gemeinsam durchs Leben. Gemeinsame Bilder von ihnen kann man gefühlt an einer Hand abzählen. Umso grösser die Überraschung, als Matthias Opdenhövel kürzlich mit seiner Frau auf dem roten Teppich erschien.

Darum gehts Matthias Opdenhövel zeigte sich in München mit Ehefrau Alexandra auf dem roten Teppich

Der Auftritt erfolgte bei der Verleihung des Blauen Panthers für TV und Streaming in München

Das Paar lernte sich 1992 bei Radio Lippe kennen, heiratete 2012, hat zwei Söhne und lebt in Köln

Sophie Ofer Redaktorin People

Sein Privatleben hält Matthias Opdenhövel (56) für gewöhnlich aus der Öffentlichkeit heraus. Davon, wie der «The Masked Singer»-Moderator seine Freizeit mit seiner Ehefrau Alexandra und seinen Söhnen Finn und Lenn verbringt, bekommen Aussenstehende normalerweise so gut wie nichts mit.

Bei der Verleihung des TV- und Streaming-Awards Blauer Panther in München machte Opdenhövel jedoch eine Ausnahme. Hier wollte er seine Ehefrau an seiner Seite wissen. Die beiden überraschten die Fans mit einem seltenen gemeinsamen Auftritt.

Die Chefin und der Praktikant

Alexandra Opdenhövel trug ein bodenlanges, elegant fallendes schwarzes Kleid und dazu passende schwarze Schuhe. In der Hand trägt sie eine glänzende schwarze Handtasche. Matthias Opdenhövel ist ebenfalls ganz in schwarz gekleidet. Er trägt einen legeren Anzug. Gemeinsam strahlen sie Arm in Arm in die Kamera.

Die beiden lernten sich vor über 30 Jahren kennen. 1992 arbeiteten sie beide beim Lokalradiosender Radio Lippe, sie als Radiochefin vom Dienst, er als Praktikant. «Damals war ich 22. Hat aber trotzdem geklappt mit uns!», sagte Matthias Opdenhövel einmal zu «Bild». Aus den beiden wurde ein Paar, 2012 gaben sie sich dann das Jawort. Heute haben Matthias und Alexandra Opdenhövel zwei Söhne und leben zusammen in Köln.