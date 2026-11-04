Weihnachten ohne Mariah Careys «All I Want For Christmas Is You» ist kaum noch denkbar. Nun kommt die Sängerin in die Schweiz. Ob sie ihren grossen Hit spielen wird, darf allerdings angezweifelt werden.

Darum gehts Mariah Carey tritt am 20. Juli am Moon+Stars in Locarno erstmals auf der Piazza Grande auf

James Blunt, der ein Chalet in Verbier besitzt, tritt am 18. Juli 2027 erneut in Locarno auf

Zu den weiteren Acts zählen auch Take That, Hecht, Rod Stewart, Tokio Hotel und Patent Ochsner

Saskia Schär Redaktorin People

Mit dem bereits angebrochenen November steigen wie jedes Jahr die Google-Suchanfragen nach Mariah Carey (57). Schliesslich ist die US-Amerikanerin die ultimative Weihnachtskönigin, an ihrem Song «All I Want For Christmas Is You» gibt es in den letzten beiden Monaten des Jahres kein Vorbeikommen. Die hiesigen Fans der Sängerin dürfen sich dieses Jahr ganz besonders freuen: Mariah Carey kommt in die Schweiz.

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Wer sich nun auf ein romantisch-kitschiges Konzert mit Glühwein und Schneeflocken gefreut hat, wird allerdings enttäuscht: Carey spielt nämlich nicht im Winter, sondern im kommenden Sommer hierzulande ihr Konzert. Dies am Moon+Stars am Dienstag, den 20. Juli, in Locarno. Statt geschmückte Tannenbäume gibt es dann im Wind wehende Palmen. Auch schön. Für Mariah Carey wird es eine Premiere, sie trat bisher noch nie auf der Piazza Grande auf.

Diese Acts sind schon bekannt

Nebst Carey geben die Veranstalter noch einen weiteren Star preis, der mit seiner Musik für eine lauschige Atmosphäre sorgen wird: James Blunt (52). Von einer Premiere kann bei dem Briten schon längst keine Rede mehr sein. Er brachte mit Hits wie «You're Beautiful» oder «Goodbye My Lover» die Leute auf der Piazza Grande bereits viermal zum Mitsingen und wird dies am Sonntag, dem 18. Juli 2027, bestimmt erneut tun. Blunt verbindet eine besondere Beziehung zur Schweiz. Er hat in Verbier ein Chalet und pendelt zwischen seinem Wohnsitz in der Westschweiz, London, Ibiza und den Cotswolds.

Neben Carey und Blunt sind auch folgende Acts für das Moon+Stars 2027 bereits bekannt: Take That, Hecht, Rod Stewart, Tokio Hotel, Stress, Die Fantastischen Vier, Patent Ochsner, Gianna Nannini, Simply Red und Alex Warren.