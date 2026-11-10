Wenn Geld keine Rolex spielt, kann auch ein Christbaum für 40'000 Euro in die Schweiz geflogen werden. Über die skurrilen Wünsche der Reichen packt nun der Luxus-Butler Daniel Rudolf aus.

Darum gehts Luxus-Butler Daniel Rudolf erzählt in einem Buch von skurrilen Wünschen

Zu den Aufträgen zählten Zigaretten per Helikopter und ein Hund im Privatjet

Daniel Rudolf erlebt die reichen Schweizer Kunden als diskret und verlässlich

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Willkommen in der Welt der Superreichen, in der Wünsche keine Grenzen kennen und manchmal ziemlich schräg werden. Daniel Rudolf (43) kennt diese Welt aus nächster Nähe. 16 Jahre lang hat er das Leben vermögender Menschen organisiert. Sich um ihre Häuser, Reisen, Mitarbeiter und selbst um die ausgefallensten Wünsche gekümmert.

Jetzt packt er seine verrücktesten Erlebnisse in ein Buch: «Sonst noch Wünsche? Das geheime Leben der Crazy Rich – Ein Butler erzählt» erscheint am 11. November im Wilhelm Heyne Verlag. Die Wünsche seiner Klientel wirken oft filmreif – mal als reine Komödie, mal als wildes Abenteuer und mitunter wie ein kleiner Horrortrip.

Heliflug für Zigarren

Einmal sollte ein Butler-Kollege einen älteren, sehr wohlhabenden Herrn nach dem Duschen an einer ganz bestimmten Stelle einpudern: an den Hoden. Diese würden an der Hose reiben, erklärte der Mann seinen ausgefallenen Wunsch. Der Kollege lehnte ab – bekam den Job aber trotzdem.

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Nicht alltäglich ist auch der Auftrag für ein Mineralwasserbad für den reichen Nachwuchs. Dafür sind 186 Flaschen bestellt worden. In die Wanne ausgekippt, musste es mit dem Wasserkocher auf Temperatur gebracht wurde. Darin plantschten die Kinder kurz herum und liessen das Wasser wieder ab.

Geht nicht, gibts nicht, sei immer Motto gewesen, sagt Daniel Rudolf. Eine bestimmte Zigarettenmarke wurde per Helikopter auf eine Yacht geflogen. Und ein Hund reiste für einen gewöhnlichen Tierarztbesuch im Privatjet von Mallorca nach Hamburg.

Heute lebt der Deutsche auf Mallorca. Bereits 2019 beschloss er, sich auf der Insel niederzulassen und 2020 ein eigenes Unternehmen aufzubauen. Rudolf arbeitet noch immer als Butler und Estate Manager, organisiert für seine Kunden Villen, Yachten, Reisen und Privatjets.

Butler-Job boomt

Zudem hat er eine eigene Butler-Schule gegründet. Aus dem Angestellten ist ein Unternehmer geworden. Und der Beruf erlebt neuen Aufwind: Auch eine jüngere Generation interessiert sich für das Butler-Dasein. Rudolf erklärt gegenüber Blick, weshalb der Job trotz aller Klischees Zukunft hat – und wie er selbst hineingewachsen ist.

«Als Kind wollte ich natürlich nicht Butler werden. Ich begann mit einer Kochlehre, arbeitete später als Privatkoch und bekam immer mehr Verantwortung: zunächst für die Küche, dann für Mitarbeiter, Immobilien, Reisen und schliesslich für das gesamte Leben meiner Arbeitgeber. So bin ich in diesen Beruf hineingewachsen», sagt er.

«Heute ist ein Butler nur noch selten der Mann mit weissen Handschuhen. Er ist Haushaltsmanager, persönlicher Assistent, Organisator und Problemlöser. Gerade weil das Leben vieler Menschen komplexer und schneller geworden ist, bleibt dieser Beruf aktuell.»

Die heutige Generation interessiere sich dafür, weil er internationale Möglichkeiten und aussergewöhnliche Einblicke bietet, so Daniel Rudolf. «Ich sage aber auch ehrlich: Es ist kein glamouröser Beruf. Man braucht Demut, Belastbarkeit, Flexibilität und Freude daran, anderen Menschen Zeit zu verschaffen.»

Die Schweizer Millionäre

Auch mit prominenten Kunden hat Rudolf Erfahrungen gesammelt. Talk-Masterin Oprah Winfrey (72) etwa habe er als Persönlichkeit mit einer aussergewöhnlichen Präsenz erlebt. Doch ein berühmter Name allein beeindruckt ihn nicht. Entscheidend sei, wie jemand mit den Menschen umgeht, die im Hintergrund arbeiten. Wer das Personal wahrnehme, Blickkontakt halte und Danke sage, zeige wahre Grösse.

Und wie ticken die Millionäre in unserem Land? «Schweizer Kunden erlebe ich häufig als diskret, qualitätsbewusst und sehr verlässlich. Sie wollen meistens keine grosse Show, sondern eine Lösung, die präzise und geräuschlos funktioniert.»

Oft würden sie stärker auf Privatsphäre und Beständigkeit achten, als auf sichtbaren Luxus. Natürlich sei jeder Mensch anders, aber bei vielen Schweizer Auftraggebern gilt: «Vertrauen muss man sich zunächst verdienen – wenn man es hat, ist es sehr belastbar.»