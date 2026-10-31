Britischer Millionär verlässt wutentbrannt die Schweiz

Normalerweise zieht die Schweiz Menschen mit grossen Summen auf ihren Konten wie ein Magnet an – nach einem Hausraub dreht ein britischer Millionär aus dem Kanton Waadt dem Land jedoch den Rücken.

Darum gehts Robert Gibbins verlässt Schweiz nach Einbruch in seine Villa in Founex VD

Einbrecher stahlen 200 Kilo schweren Tresor, rissen Innenwände ein

Viele Milliardäre zieht es trotzdem in die Schweiz

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Sein Vermögen wird auf 65 bis 70 Millionen Franken geschätzt. Wohnhaft war Robert Gibbins, Gründer des Investmentfonds Autonomy Capital, bis vor kurzem noch in einer Villa in Founex VD. Nach 15 Jahren am Genfersee hat der Brite seine Sachen gepackt und kehrt der Schweiz den Rücken. Der Grund: In Gibbins' Anwesen wurde eingebrochen.

Gegenüber «Le Temps» schilderte der Finanzier den Einbruch, der sich Anfang 2026 zugetragen hatte. Eindringlinge gelangten in das Gebäude, rissen Innenwände ein und stahlen einen 200 Kilogramm schweren Tresor.

«Noch nie so etwas gehört»

«Wenn ich meinen Freunden in Hongkong oder New York erzähle, was uns passiert ist, versichern sie mir, dass sie noch nie von so etwas gehört haben», so der Brite. In seiner Nachbarschaft sei es in den vergangenen Jahren zu mehreren Einbrüchen gekommen – fast kein Haus sei noch nicht Einbrechern zum Opfer gefallen.

Für Gibbins war klar: Hier waren seine Sicherheit und die seines Vermögens nicht mehr gegeben.

Für ihn und seine Familie geht es deshalb zurück nach London – dabei ist die Schweiz eigentlich dafür bekannt, Reiche anzuziehen. Diese Neuzugänge gab es in den vergangenen Jahren:

Christian Angermayer

Der deutsche Investor und Unternehmer Christian Angermayer (48) zog 2024 in die Schweiz. Aufgrund einer Steuerreform in Grossbritannien zog es den Deutschen an den Luganersee – zusammen mit seinen rund 1,25 Milliarden Franken an Vermögen wurde er zum «Wahltessiner».

Bent Christian Wilhelmsen und Arne Alexander Wilhelmsen

Norwegen verabschiedete ein neues Steuergesetz, Bent Christian Wilhelmsen (65) und Arne Alexander Wilhelmsen (59) verabschiedeten sich daraufhin von Norwegen. Die beiden Reedereibesitzer zogen in den vergangenen Jahren in die Schweiz und besitzen ein Vermögen von je etwa 1,3 Milliarden Franken.

Kjell Inge Røkke

Auch Kjell Inge Røkke (68), ein etwa 9,2 Milliarden Franken schwerer Unternehmer, kehrte Norwegen den Rücken. 2022 zog es ihn in die «Sonnenstube der Schweiz», wie Røkke seine Heimat Lugano gerne nennt.