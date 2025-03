1/5 Seit 2018 ist bekannt, dass Mette-Marit an einer Lungenfibrose leidet. Foto: imago images/dts Nachrichtenagentur

Auf einen Blick Kronprinzessin Mette-Marit leidet an Lungenfibrose, ihr Gesundheitszustand hat sich verschlechtert

Palast kündigt häufigere und kurzfristigere Änderungen in ihrem Terminplan an

SpotOn Die People-Agentur

Der norwegische Palast hat 2018 öffentlich gemacht, dass Kronprinzessin Mette-Marit (51) an der chronischen Erkrankung Lungenfibrose leidet. Seither hat die Ehefrau von Kronprinz Haakon von Norwegen (51) in mehreren Interviews über ihre Gesundheit gesprochen. Sie wolle sich nicht zu sehr einschränken lassen, sie müsse wegen ihrer Lunge jedoch kürzertreten. Ein neues Gesundheitsupdate aus dem Palast klingt ernst.

«Die Kronprinzessin leidet täglich unter Symptomen und Beschwerden»

Die chronische Erkrankung von Mette-Marit habe sich weiterentwickelt, wird am 6. März mitgeteilt. «Die Kronprinzessin leidet täglich unter Symptomen und Beschwerden, die ihre Fähigkeit, ihre Pflichten zu erfüllen, beeinträchtigen», heisst es vom Hof über den Gesundheitszustand der 51-Jährigen. Sie benötige «mehr Ruhe» und daher könne sich auch ihr Tagesablauf schneller ändern als früher.

Der Palast gibt daher bekannt, dass es künftig «häufiger und kurzfristiger» dazu kommen kann, dass sich ihr Terminplan ändert. Mette-Marit möchte sich aber auch weiterhin offenbar nicht unterkriegen lassen. Sie habe «den starken Wunsch» geäussert, «ihre Arbeit fortzusetzen, und wir werden daher ihr offizielles Programm in Zukunft so gestalten, dass ihr Gesundheitszustand und ihre Arbeit bestmöglich kombiniert werden können.»

Mette-Marit sagt Konzerttermin ab

In den vergangenen Monaten hatte Mette-Marit immer wieder die Teilnahme an Veranstaltungen absagen müssen. Laut des norwegischen Fernsehsenders «TV2» habe sie etwa für den heutigen Donnerstagabend den Besuch eines Konzerts abgesagt. Sie habe berichtet, dass ihre Lunge ihr zu schaffen mache und sie deshalb einen Ruhetag einlegen müsse. Mette-Marit wolle aber bereits am Freitag «gestärkt zurückkommen». Aktuell ist dem Terminkalender zufolge noch geplant, dass das Kronprinzenpaar morgen zusammen einen WM-Staffellauf der Frauen in Trondheim besucht.